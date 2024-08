Mochila Hikelite 26 de Osprey

Salidas de un día de senderismo, paseos por la ciudad o días de rocódromo o gimnasio. La Osprey Hikelite 26 es una mochila perfecta para un día en el campo, un viaje o para un día de turismo por la ciudad.

Llevo un mes y medio probando intensamente la Hikelite 26 de Osprey, dando paseos largos de un día por La Pedriza y la sierra de Guadarrama, e incluso llevándola al gimnasio y al rocódromo. Mi impresión es que es una gran mochila y, la verdad, estoy encantado con ella.

Como he comentado con anterioridad, este modelo de Osprey es básicamente una mochila ligera destinada a su uso en salidas de senderismo de día o como mochila de viaje. No obstante, su construcción fina y muy estética me parece ideal también para su uso en la ciudad. Además de que su aspecto es muy atractivo tiene un tamaño perfecto para poder llevar en su interior desde un portátil a la ropa del gimnasio.

Construcción

La Hikelite 26 cuenta con un compartimento exterior de tamaño generoso que está justo debajo del logotipo de Osprey. En lugar de ser un bolsillo de malla, o un compartimento cerrado con cremallera, es en realidad un bolsillo que se mantiene en su sitio mediante dos correas regulable. Es un bolsillo muy útil en el cual podemos guardar desde una chaqueta impermeable, a una gorra o un chaleco de plumas.

Además encontraremos un par de bolsillos laterales que son lo suficientemente grandes como para acomodar una botella de agua grande sin preocuparnos de que se caiga. Ambos están posicionados de manera que se pueden alcanzar sin necesidad de quitarnos la mochila, lo que se agradece cuando queremos ir ligeros.

En este modelo hay dos compartimentos primordiales, el superior, que tiene un clip para las llaves y suficiente espacio para un móvil, cargador, gorro, guantes y algunas pequeñas cosas más, y otro que es realmente el principal ya que es el de mayor capacidad. Este, además, es compatible con sistema de hidratación. No obstante, en salidas por la ciudad se puede usar el espacio reservado para la bolsa de hidratación para un portátil o tableta. Este espacio principal, como ya hemos dicho, es amplio y bien dimensionado para una mochila de este cubicaje, además de fácil carga gracias a una boca de entrada ancha y con un buen diseño.

El tejido principal usado para su construcción es nailon reciclado de 100 denier repelente al agua y con un buen equilibrio entre resistencia y ligereza. También cuenta con un cubre mochilas muy efectivo para días de lluvia.

Por último, apuntar que las cremalleras, y tiradores de las mismas, son de buena calidad y no tienen pinta de romperse fácilmente. De hecho, en otros productos similares de la marca con esos mismos elementos de construcción nunca hemos tenido problemas de roturas y los llevamos utilizando años.

Comodidad

En cuanto a la comodidad al cargarla destacar que este modelo cuenta con un cinturón lumbar muy fino que consiste enteramente en una correa y hebilla sin ningún tipo de acolchado. Se sitúa un poco más alto de lo normal, ya que no está diseñado para transferir peso como en mochilas más grandes. Su propósito principal es evitar que la mochila rebote al caminar, y cumple muy bien con esa función. Esta es una mochila pequeña y ligera con lo que olvídate de cargarla demasiado ya que ese no es su cometido y se ve reflejado en la falta de transferencia de peso al cinturón lumbar.

Por otro lado, la correa del esternón hace su trabajo y mantiene las hombreras en la posición que deben estar sin moverse.

Ventilación

Una vista de lateral nos da una buena visión de cómo la mochila se mantiene separada de nuestro cuerpo. Esto ayuda a prevenir el exceso de sudoración en la espalda y la mala postura que nos empujan a adoptar las mochilas que se ajustan demasiado. Es un sistema efectivo que, para las actividades de verano, nos consigue dar una alegría en esos días infernales que nos asaltan de vez en cuando en España.

En cuanto a las hombreras, éstas tienen un acolchado decente para una mochila de un día. No es tan lujoso como la espuma viscoelástica que ves en mochilas más grandes, pero como ya hemos indicado no está diseñada para llevar ese tipo de cargas. En una actividad de casi 7 horas no hemos notado ningún tipo de incomodidad y el resultado ha sido el esperado. Ligereza y comodidad.

Como vemos, la Hikelite 26 de Osprey es una excepcional mochila ligera de día. Es cómoda, liviana, bien diseñada y muy estética. Además, el sistema Airspeed la hace ideal para tiempo caluroso. En definitiva, una mochila que nos ha gustado muchísimo para hacer una buena ruta de senderismo en el día, llevarla al gimnasio o irnos al trabajo con el portátil. Muy buen producto de la marca americana como ya nos tiene acostumbrados.

Especificaciones técnicas