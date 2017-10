Itziar Zabala y Jonatan Flor, campeones de España de Bloque

El domingo 22 de octubre el Centro Municipal de La Foixarda volvió a congregar a los mejores escaladores absolutos del panorama nacional para disputar el Campeonato de España de Bloque. A la cita acudieron más de setenta participantes que midieron sus fuerzas contra los problemas equipados por Elena Alemán y Edu Marín.

Durante la mañana, y distribuidos en 3 grupos de participantes, los escaladores lucharon contra los bloques de las clasificatorias que decidían a los 8 mejores para competir en las finales.

Puntuales a les 18h comenzaban las finales femeninas con Olívia Marsella, Muriel Ruiz de Larramendi, Elba Pérez, Francis Guillén, Maria Alarcón, Prudence Morgan, Itziar Zabala, María Alarcón y Maja Jonjic. Con ese nivel era difícil prever quien sería la campeona. Con unos bloques de lo más físicos, fue muy caro poder ver algún Top. Aun así, la escaladora vasca Itziar Zabala conseguía dominar dos de las cuatro vías propuestas convirtiéndose en la ganadora de la competición. En definitiva, la friolera de dos bloques en tan solo dos intentos. La escaladora de la FEEC Mari Alarcón luchó hasta el último segundo para encadenar un tercer bloque, pero finalmente no puso ser y quedaba empatada a Tops con Zabala quien finalmente vencía por tan solo un intento menos, ya que Alarcón resolvió dos bloques en 3 intentos.

La tercera en la prueba era la escaladora inglesa Prudence Morgan, también con tres bloques en su haber, pero es la canaria Maja Jonjic quien se lleva el bronce del Campeonato con un bloque a vista en su haber.

Podio femenino del Campeonato de España de Bloque.

La final masculina siguió a la femenina con Sergio Pastor, Eric López, Alejandro Crespo, Jerome González, Javier Cano, Jonatan Flor, Alberto Rocasolano y Iker Ortiz como finalistas.

En la competición masculina Jonathan Flor volvía a vencer revalidando el título. La final masculina estuvo también de lo más discutida en una final titánica en la que Flor se dejaba la piel intentando encadenar el último de los bloques que era decisivo para el resultado final.

Jonatan Flor estaba empatado a Tops con Jerome González, quien se exprimía al máximo en todos y cada uno de bloques. Finalmente se imponía recurriendo al desempate por bonus en una final más que ajustada. Con este resultado Jonatan Flor revalidaba el título Campeón de Bloque. El joven Alejandro Crespo volvía a subir al podio, tras su segundo puesto en la prueba del Campeonato de Velocidad, pero esta vez al tercer escalón del podio del Campeonato de España de Bloque.

Jonatan Flor en La Foixarda.

Campeonato de Velocidad Absoluta

La Foixarda ha estrenado también este fin de semana un nuevo Campeonato de España. El Campeonato de España de Escalada de Velocidad celebraba aquí su primera edición con una treintena de participantes. Esta modalidad, que consiste en superar un muro en el menor tiempo posible, deleitó, y en gran parte divirtió, a los escaladores. Esta nueva modalidad ha ganado bastante protagonismo a causa de la incorporación de la escalada, y en consecuencia de la competición de Velocidad, en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El primer Campeonato de España de Escalada Velocidad Absoluta se resolvió con una primera ronda a modo de clasificatoria en la que los tiempos marcaron el orden de salida a las finales. Por la tarde comenzaron unas finales que consistieron en diversas rondas eliminatorias hasta que finalmente se disputó el duelo para conocer el tercero y cuarto puesto y el primero y segundo y por consiguiente el título de Campeón.

En la prueba de velocidad el escalador ecuatoriano Isaac Estévez se impuso como el más rápido, pero fue Mikel Linacisoro quien atesoró el título de Campeón con un tiempo de 4,77 segundos en el muro de 10 metros. El segundo y tercer puesto del Campeonato se decidió en el duelo entre Alejandro Crespo y Javier Cano. Finalmente, Crespo fue el más veloz en el muro consiguiendo el título de Subcampeón. Javier Cano conseguía finalmente el bronce.

En féminas, Antía Freitas se hacía con el primer título de Campeona de España en Velocidad con un tiempo de 8,91 segundos, aunque fue la venezolana Francis Guillén quien escaló más rápido. Rebeca Pérez se proclamaba subcampeona. La también escaladora de Aragón, Ana Casanova, no presente en las finales, cerraría el podio del Campeonato.

Podios del Campeonato de España de Velocidad.

Campeonato de Dificultad Juvenil

También el sábado se celebraría la prueba de Dificultad Juvenil que contó con más de un centenar de jóvenes en competición en una cita marcada por la especial complejidad de las vías y el alto nivel de los competidores.

En la categoría sub 16 se imponía uno de los principales favoritos a llevarse el título de campeón, Alberto Ginés, quien cierra la temporada internacional con grandes títulos, y se imponía también en el Campeonato de España. Héctor Bazán, también uno de los más fuertes de la sub 16, conseguía el título de subcampeón, pero a una distancia razonable del primero. El tercer puesto estuvo de lo más discutido en la categoría más joven: Cedric Lluc Junque le pisó los talones a Bazán, pero Lluc Macià y Ton Casas, empatados a puntos, estuvieon muy cerca del bronce que finalmente fue para Juque.

En féminas, la categoría sub 16, es sin duda una de las más discutidas y una de las que tiene el nivel más parejo entre participantes. Las semifinales estuvieron muy ajustadas con único Top de Maria Benach en una de las dos vías propuestas. El podio de la sub 16 no pudo estar más ajustado. Empatadas a puntos se subían al podio Ana Belén Argudo como campeona, Rut Monsech como subcampeona y Lucía Miranda como bronce. Benach se quedaba a las puertas de subir al podio esta vez con un cuarto puesto.

En la Sub 18, el vasco Andoni Esparta se imponía con soltura haciéndose con el título de campeón. El segundo puesto recaía en manos del también escalador de Euskal Herria Eneko Carretero. Aunque una vez más el más discutido era el tercer puesto que finalmente era para Guillem Monsech. Mikel Linazisoro, uno de los favoritos a llevarse en título, se quedaba fuera del podio por un simple movimiento en una final ajustadísima con el catalán Monsech.

En chicas, la catalana Alba Pelfort se llevaba la victoria por delante de dos de las favoritas a hacerse con la victoria, las extremeñas Antía Freitas y Miryam Ginés. La gran ausencia de la sub 18 era Rut Casas, quien no pudo competir a causa de una lesión en el brazo.

Podio Masculino del Campeonato de España de Dificultad Juvenil Sub 20.

Finalmente, la categoría sub 20 se resolvía también de manera muy ajustada. La sub 20 como la sub 18 y la sub 16 se decidió sin Tops en ninguna de las finales, ni en la femenina ni en la masculina.

La victoria en chicos era para el catalán Álex Hernández, quien pasaba primero a la final tras disputar la ronda de clasificación. Hernández escaló muy fino superando el duro techo y cayendo a pocos pasos de alcanzar el Top. Iker Ortiz, sin duda uno de los favoritos, pasaba tercero a finales para hacerse con la plata ya en las finales. Jorge Díaz Rullo, fortísimo escalador madrileño que postulaba también como uno de los posibles a ostentar el título de campeón, finalmente ras tercero tras enfrentarse a la dura vía de la final que se resolvía sin encadenes.

En la sub 20 Femenina, Muriel Ruiz de Larramendi se imponía en un primer momento, pero una reclamación de la escaladora aragonesa Rebeca Pérez la hacía saltar al cajón de subcampeona. Nieves Borrego completaba el podio de la sub 20.