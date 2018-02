Robert Antonioli y Axelle Mollaret logran la victoria en la Individual de Puy Saint Vincent

La Selección Española Esquí de Montaña se defiende en la penúltima prueba de la Copa del Mundo de Puy Saint Vincent sin podios, pero con muy buenos resultados y sensaciones, especialmente Kilian Jornet que consigue una cuarta posición.

El Parque Nacional de Écrins, en la región de Laussanne, Francia, fue el escenario elegido para acoger la penúltima prueba Individual del circuito internacional de esquí de montaña. Con frío, pero con buena meteorología, la Selección se defendió con uñas y dientes consiguiendo buenos resultados. El recorrido, elaborado por el Comité Organizador Local, y controlado por los árbitros de la ISMF, contó con nada más y nada menos que 1.800 de desnivel, distribuidos en seis subidas y algunas que otro tramo a pie en el caso de los chicos. Las féminas superaron un desnivel de 1.500 en cinco ascensos.

La Carrera de Puy Saint Vincent ha significado el regreso de Kilian Jornet a la competición tras su intervención quirúrgica en ambos hombros el pasado mes de octubre. Jornet se mantuvo en la cabeza de carrera junto a los mejores con buenas sensaciones en las subidas y sin arriesgar en las bajadas a causa de su lesión.

Con esta estrategia conseguía una meritoria cuarta plaza. “Estoy super contento. Ha ido un buen retorno a la competición después de tres meses, esta prueba era un poco valorar las sensaciones y la verdad que me he encontrado muy bien. Subiendo no me podía encontrar mejor, he ido delante con el grupo de cabeza, sin correr riegos en las bajadas, la verdad es que no importaba perder tiempo. He llegado primero a la última subida y la verdad es que no he podido desear nada mejor”. Sin duda el rey del esquí de montaña tuvo en Francia una buenísima vuelta a la competición.

Oriol Cardona no se quedó atrás y conseguía una sexta plaza, siendo un rival difícil de dejar fuera del Top 10 en la competición internacional. Cardona se mostró contentísimo con su sexta plaza en la general. “ No me lo esperaba, es mi mejor resultado en una prueba Individual. Estoy contento no solo por el resultado sino también por la forma, me he encontrado muy competitivo durante toda la carrera, no solo en las subidas sino también en los tramos más técnicos y en los descensos. He ido de menos a más con mucha cabeza y al final me salido bien la jugada”. Marc Pinsach acabaría 15º, entrando en meta a escasos minutos de los primeros luchando contra un buen grupo de esquiadores demostrando una vez más que el nivel internacional esta ajustadísimo. Antonio Alcalde se mantuvo entre las primera posiciones de la espoir, aunque al final se quedaba por muy poquito fuera del podio, aun así este fortísimo madrileño conseguía una sexta plaza en la sub 23. La victoria de la prueba caería en manos del italiano Robert Antonioli, seguido de cerca de su compañero de equipo Michele Boscacci, quien se llevaría la plata. El francés Xavier Gachet se subía al tercer escalón.

En chicas, Clàudia Galicia se quedaba fuera del Top 5 en esta ocasión, pero aun así conseguía la sexta posición en una prueba con 1.500 metros de desnivel y hasta cinco ascensos, un recorrido que la catalana lograba completar en escasos minutos 1:33:52. Marta García le pisaría los talones y cruzaba la meta en séptima posición con un tiempo de 1:34:28, escasos 30 segundos más tarde que su compañera de equipo. Nahia Quincoces cerraría el Top 10.

La victoria sería para la francesa Axelle Mollaret, seguida por su compatriota Laetitia Roux y la italiana Alba De Silvestro, segunda y tercera respectivamente.