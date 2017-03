La Fiscalía analiza la actuación del Drag ganador para decidir si abre diligencias

La Fiscalía está analizando el número que convirtió a Drag Sethlas en nuevo Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria vestido de la Virgen y de Cristo Crucificado para decidir si abre algún tipo de diligencia penal sobre el asunto, paso que por el momento no ha dado.



El fiscal jefe de la Audiencia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha confirmado a Efe que el Ministerio Público está estudiando desde este miércoles el contenido de esa actuación -calificada como ofensiva y "blasfema" por el obispo de Canarias- para decidir "si procede o no incoar diligencias de investigación".



La Fiscalía de Las Palmas precisa, además, que aún no ha recibido la denuncia que la Asociación de Abogados Cristianos aseguró este miércoles que iba a presentar, por considerar que la actuación de Drag Sethlas podía tipificarse como un delito de ofensa a la religión.



En concreto, el artículo 525 del Código Penal castiga con multa a aquellos que "para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".



La Fiscalía no ha concluido su estudio sobre el contenido de ese espectáculo de carnaval, por lo que aún no ha decidido si encaja en esa o en otra figura penal o si, por el contrario, se trata de una representación amparada por la libertad de expresión.



No obstante, su representante en la provincia de Las Palmas precisa que, si recibieran una denuncia, sí abrirían diligencias de investigación conforme al procedimiento previsto en la ley, porque estarían obligados a dar una respuesta.



La Fiscalía anuncia, además, que informará públicamente de su decisión si entendiera que el espectáculo de Drag Sethlas merece iniciar una investigación "de oficio".