Barragán abre la puerta a negociar con PP y C´s la Ley del Suelo pactada con el PSOE

Superado el escollo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) ahora el nuevo Gobierno en minoría piensa en sacar adelante la controvertida Ley del Suelo con el apoyo de 48 diputados (CC, PP, ASG y PSOE), aunque para ello deba matizar aspectos ya pactados con sus ex socios socialistas incluidos en la famosa Adenda 2 con la que se intentó salvar, sin éxito, el Pacto.

Aspectos como los referidos a mantener uno órgano de control autonómico parecido a la Cotmac que el PP ya ha anunciado en el Parlamento su oposición radical.

Por ello, el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, ha asegurado este martes que "una cosa es como está redactado un documento y otra es llegar a un acuerdo en el trámite parlamentario y en el período de enmiendas, y es ahí donde debemos buscarlo y creo que se puede conseguir".

"Vamos a intentar por todos los medios, lo dijimos antes de que el PSOE saliera del Gobierno y lo seguimos diciendo ahora, conseguir el máximo consenso posible porque una Ley del Suelo como ésta no puede estar sujeta a que alguien anuncie en el próximo programa electoral que su objetivo es cambiarla", insistió.

Sumar a C's

Y por ello, quieren buscar incluso la complicidad de partidos extraparlamentarios como Ciudadanos (C's), a quienes han propuesto este martes colaborar en la redacción del texto definitivo mediante la posible incorporación de varias de sus propuestas.

Así se lo ha asegurado el presidente Fernando Clavijo a la portavoz regional de C´s y diputada nacional por la provincia tinerfeña, Melisa Rodríguez, con quien ha mantenido una reunión en la sede de Presidencia aplazada durante 17 meses.

"Estamos dispuestos a que si nos pasan por escrito unas propuestas de enmiendas las estudiaremos y veríamos la posibilidad de incorporarlas a las nuestras", afirmó el también secretario general de CC.

Unas propuestas que como anunció la propia dirigente de la formación naranja, comenzarán a redactarse este mismo miércoles, 4 de enero, en una comisión ad hoc que presidirá el coordinador regional de C´s, Mariano Cejas, también presente en la reunión mantenida con el presidente Clavijo en Santa Cruz de Tenerife.

Y es que para que este Gobierno "en minoría pero no inestable" llegue a mayo de 2019 "en el Parlamento habrá que hacer mucho diálogo y consenso", un espíritu que tendrán, según Barragán, los cuatro consejeros que se nombrarán este miércoles.

No habrá consenso si hay cambios

El optimismo de Barragán no es tanto en las filas de sus ex socios socialistas, en las que el portavoz del Grupo Parlamentario, Ignacio Álvaro Lavandera, ha recordado en unas declaraciones previas a las del viceconsejero que "no habrá consenso si CC no mantiene lo que firmó con nosotros en relación a la Cotmac, los usos de suelo rústico y la vigencia de las directrices".

Además, asegura que "seremos mucho más ambiciosos" en la redacción de unas modificaciones que se acercarán más a los criterios de protección medioambiental que tradicionalmente ha defendido el PSOE.

En concreto, la Adenda 2 afirma que "se apuesta por la garantía de que la evaluación medioambiental estratégica de la ordenación del planeamiento se apruebe por un órgano colegiado de la Comunidad Autónoma de Canarias", una redacción que disgusta al PP.

Asimismo, se acordó contener al máximo el consumo del suelo rústico y un mayor control de sus usos complementarios y no derogar sino "mantenerse con rango reglamentario" de las Directrices de Ordenación.