Clavijo premia con un cargo en Madrid a la consejera que destituyó por maquillar las cuentas del Festival de Música

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha premiado a María Teresa Lorenzo, recientemente destituida como consejera de Cultura, Turismo y Deportes, con la jefatura de la oficina del Gobierno regional en Madrid. Lorenzo cesó este lunes en su cargo como consecuencia del maquillaje de las cuentas del Festival de Música, que en su polémica edición de este año dejó un agujero de 410.000 euros.

La dirigente de CC en Lanzarote, que ha sido sustituida por el también conejero Isaac Castellano , ya ha aceptado el cargo en Madrid, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional, que explican que se trata de un puesto de "asesoría". Las mismas fuentes no han confirmado cuándo se producirá su incorporación, aunque esperan que sea inmediata.

La plaza se encontraba vacante y responde a lo que, según sus propias palabras, Lorenzo reclamaba desde hace dos meses al presidente del Gobierno regional, una posición más técnica que se acomodase a su perfil profesional y su experiencia. La exconsejera, que nació en Arrecife en 1969, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, especializada en Desarrollo Económico y Economía Internacional. Es propietaria de una asesoría fiscal y ha ocupado cargos de dirección en diversas empresas.

En declaraciones realizadas a la agencia Efe el pasado lunes, Lorenzo achacó su cese al “fuerte desgaste” que dice haber sufrido los últimos meses, aunque sin aludir directamente a las fuertes críticas que ha generado su gestión de la última edición del Festival de Música, con una fuerte caída de público y recaudación, tras un cambio en la fórmula de programación que ha desembocado en un déficit que se acerca al medio millón de euros.

"El fuerte desgaste al que me he visto sometida en los últimos meses, que ha llegado a afectarme física y personalmente, me lleva a insistir en mi anterior petición de dejar las actuales competencias que ostento en el Gobierno", manifestó.

Ya entonces se ponía a disposición del Gobierno para colaborar “en lo que pueda aportar” desde sus conocimientos y experiencia profesional y técnica.

Por su parte, el Ejecutivo, a través de su portavoz, Rosa Dávila, elogió el "esfuerzo, la buena labor, el compañerismo y la lealtad" de Lorenzo, calificó de “satisfactoria” la gestión de la exconsejera y se mostró convencida de que el Gobierno seguiría contando "con su capacidad y valía".