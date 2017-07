Antonio Morales a Carlos Alonso: "Si nos centramos en la población, habrá que modificar la capitalidad y las sedes de Canarias"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha advertido a su homólogo tinerfeño, Carlos Alonso (CC), de que si se aplica el criterio poblacional por el que reclama un diputado más para su isla, habría que cambiar las leyes de capitalidad y de sedes.



Antes de recibir a los 232 niños saharauis que pasarán este año en Gran Canaria un nuevo "verano en paz", Morales ha considerado que a Alonso "le ha dado tontura por el aumento de las temperaturas", en alusión al nuevo "intento de no perder la comba de la actualidad" que, a su parecer, ha protagonizado el titular del Cabildo de Tenerife.



Alonso ha abogado por que, si se abandona la triple paridad como criterio de distribución territorial de escaños y este se ajusta a la población, su isla debería contar con 20 diputados y Gran Canaria, con 19.



Morales ha opinado que esas afirmaciones tienen "poca rigurosidad", al tiempo que ha recalcado que "la triple paridad no puede, porque no se ajusta a la normalidad democrática, seguir presente en el sistema electoral canario".



Además, el titular del Cabildo de Gran Canaria ha estimado que "Alonso no ha valorado suficientemente su propuesta".



"Si está hablando de población, imagino que hablará de población en todos los sentidos. Yo no se si la población que plantea es antes o después de la falsificación de los censos. Imagino que también tendrá en cuenta que, si nos centramos solo en la población, habrá que modificar entonces la capitalidad y las sedes", ha aseverado Morales, quien ha añadido que esta " boutade de Alonso que no merece más comentarios".