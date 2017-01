El PP condiciona una moción de censura a presidir el Gobierno canario, y el PSOE aboga por "hablar"

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Canarias, Iñaki Lavandera, ha afirmado que si el PP quiere promover una moción de censura contra el presidente Fernando Clavijo (CC), lo primero que tienen que hacer ambos partidos es hablar y no mandarse recados en los medios de comunicación, aunque ha recordado que PP y PSOE no suman mayoría absoluta de 31 diputados en el Cámara regional.

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, manifestó el martes en el periódico Diario de Avisos que "apoyaremos la censura" al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "si el Gobierno lo preside el PP" y que esta moción y la gobernabilidad de Canarias en manos del PP "es un escenario posible".

Lavandera considera que "el escenario político en Canarias ha dado un giro bastante brusco y, por desgracia, estamos en una situación en la que hay una debilidad y una franca minoría de los apoyos que tiene el Gobierno actual de Fernando Clavijo, y eso no es bueno para los ciudadanos".

Así lo ha manifestado el presidente canario en declaraciones al programa Nada que ver, de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín y recogidas por Europa Press, para añadir, respecto a una moción de censura promovida por PP y PSOE contra CC, que lo primero que habría que hacer sería hablar con Antona.

"Si los partidos quieren ser responsables -continuó- y poner una mayoría sobre la mesa para que se pueda gobernar con garantías, lo primero que tienen que hacer es hablar y no mandarse recados a través de los medios de comunicación".

Lavandera comentó que puede ser positivo que Antona hable ya de una censura, ya que, dijo, hasta la fecha había rehuido este debate, entendiendo que lo único que puede extraer de las palabras del popular sobre una moción de censura es que "Clavijo sigue estando más solo que la una".

Aquí, insistió en que si prosperara una censura contra CC, lo "lógico" sería que el partido más votado [el PSOE] ocupara la Presidencia, aunque matizó que se están hablando de cosas serias y que tiene que hablarse con "tranquilidad" entre ambas formaciones políticas porque el Gobierno de Canarias necesita estabilidad.

Contentarse con la vicepresidencia, ilógico

Cuestionado sobre si el PSOE estaría dispuesto a ceder y a volver a ocupar la Vicepresidencia del Ejecutivo regional en un supuesto pacto PP-PSOE, Lavandera no se quiso posicionar al respecto, aunque reiteró que no parecería lógico que el PSOE se contentara con una Vicepresidencia siendo el partido más votado "sólo por desplazar a Clavijo".

"No parece que tenga mucha lógica y este tipo de cosas se tienen que hablar con transparencia pero también con seriedad y en una mesa en la que se sentasen los partidos que tienen los votos suficientes para dar una mayoría", expuso.

Del mismo modo, señaló que "hoy por hoy Clavijo tiene 18 diputados y hay un frente alternativo de 27 --PSOE, Podemos y NC--, que darían una mayor estabilidad sin llegar a los 31 diputados que suponen mayoría absoluta. "Es evidente que la participación del PP junto con el PSOE tampoco suman 31, así que lo que propone Antona debería ser refrendado por más de dos fuerzas políticas".

"Todo se puede hablar pero me sorprende mucho este tipo de afirmaciones de Antona porque no parece que tenga mucho sentido", concluyó.

Navarro: "aquellos que la defienden, que la presenten"

La secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro, ha aclarado este martes que su partido "no va a presentar ninguna moción de censura" en el Parlamento de Canarias, e invita a "aquellos que la defienden, que la presenten" en la Cámara regional y "no en los medios de comunicación", para añadir que este hipotético escenario "se tendría que hablar".

Así lo ha manifestado Australia Navarro en declaraciones al programa Nada que ver, de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín y recogidas por Europa Press, para citar que el PP se postula con "un programa de gobierno alternativo" ante "un gobierno" de CC "con un apoyo parlamentario muy débil".

La también diputada del PP en el Parlamento de Canarias ha subrayado que "no estamos con un discurso diferente hace dos semanas" pues "vamos a apoyar [en el Parlamento] los temas importantes para Canarias".

Navarro comentó que la cuestión "más importante" es si el PSOE "va a presentar esa moción de censura" si "queda de una vez resuelta" y en ese caso, "para el PP lo más importante sería un programa de gobierno alternativo", incidió, pero "no me puedo poner en un escenario que no es el actual", aclaró.

Antona coincidió con Navarro en que "quienes hablan de moción de censura lo que tienen que hacer es presentarla tal y como marca el reglamento de la Cámara y con un programa alternativo que el Partido Popular estudiará".

Clavijo, "muy tranquilo"

El presidente del Gobierno dijo, sin embargo, sentirse "muy tranquilo" y "nada preocupado" por las declaraciones del líder del PP en Canarias.

Fernando Clavijo afirmó que no le preocupan estas declaraciones de Antona, porque "no tiene sentido preocuparme por algo que no depende de mí".

"Lo que sí depende de mí es levantarme y darlo todo en la solución de los problemas de Canarias", señaló el jefe del Ejecutivo canario, quien señaló que lo demás es política ficción, matemáticas y "ruido".