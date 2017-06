Podemos reconoce su error al "haber dejado entrar en las listas" a los dos consejeros tránsfugas del Cabildo de Gran Canaria

Los consejeros de Podemos en la oposición del Cabildo de Gran canaria, Ylenia Pulido y Miguel Montero, consideran "decepcionante" que, desde la formación morada, no hayan sido capaces de "evitar" que "se nos metiera gente en las listas que hicieran lo que finalmente han hecho", en referencia a Maria Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, quienes, aunque aún no han sido expulsados de la formación morada, se encuentran actualmente en el grupo de los no adscritos en la corporación insular.

Pulido y Montero, durante una rueda de prensa convocada este lunes por su partido en la capital grancanaria para hacer un balance anual de la gestión de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, han hecho autocrítica, remarcando que su intención "a partir de ahora" es la de "poner un punto y seguido a la situación que se ha producido", ya que, desde que se sucedieran estos hechos, "no hemos perdido ni un minuto llevando al pleno ninguna iniciativa, ni cuando estábamos en el Gobierno ni ahora en la oposición, relacionada con el transfuguismo".

El exconsejero de Juventud y la exconsejera de Arquitectura y Vivienda contextualizaron la actuación de Podemos en 2017 a partir de su salida del grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria en el mes de marzo, cuando el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, los cesó y mantuvo su mayoría con los dos consejeros tránsfugas.

A juicio de Montero, "desde que Podemos sale del Gobierno del Cabildo de Gran Canaria la calidad democrática ha empeorado muchísimo" y tilda como "decepcionante" la gestión de Antonio Morales "en su segundo año", argumentando que, "si en su primer año existía una toma de contacto para poder sacar adelante las cosas", esta vez "no existen excusas" para tener " todos los proyectos estratégicos parados".

Montero pone como ejemplo "los intentos de obstaculizar la labor de la oposición concentrando las comisiones de pleno en dos días" o "negando información", en referencia a la compra de "un convento ruinoso que el Cabildo de Gran Canaria quiere adquirir a dedo por 1.800.000 euros", ya que "no hemos podido visitar el edificio ni nos dan los datos del expediente".

Según el portavoz de la formación morada en la corporación insular, lo que mejor resume la actual Ejecutiva es el Plan Transforma, "el ejemplo perfecto de cómo de la gestión se ha pasado a la propaganda. El grupo de gobierno presentó cientos de obras con cientos de millones y al final nos enteramos que son solo 62 millones nuevos y de esos, el gasto mayor, son el 1.800.000 para comprar el convento ruinoso del que se niegan a darnos información".

Según Pulido "estamos viendo cómo muchas cosas no se cumplen o, al menos, no con la agilidad que requieren las necesidades de Gran Canaria. Es una pena que muchas cosas terminaran en el tintero, como la rehabilitación de la Casa Palacio, que lleva unos meses parada y no vemos que se haya continuado. Siempre hemos defendido que es necesario aprovechar los propios recursos públicos para ponerlos a disposición de la ciudadanía y pasan los meses y seguimos sin ninguna novedad al respecto".

"También es cierto que los consejeros que se han hecho cargo de nuestras áreas deben ponerse al día y no es sencillo", justificó Pulido, "pero sí nos preocupa que las cosas estén paradas. Vamos a velar por su cumplimiento y desde esa posición parte nuestra postura en la oposición".

Críticas a otros consejeros

Miguel Montero también ha entrado a juzgar la actuación de otros consejeros en el Cabildo de Gran Canaria y ha criticado duramente que se haya pasado de un representante de Medio Ambiente "que mataba cabras", en referencia a Juan Manuel Brito, a otro "que corta árboles en Tamadaba", en alusión Miguel Ángel Ramírez.

También ha tenido palabras para "una consejera de Igualdad que se olvida del 8 de marzo en el Pleno y parece no recordar el reglamento de participación en el Cabildo de Gran Canaria", hablando de María Nebot.

Minerva Alonso (Nueva Canarias) fue criticada por Montero por "no haber sido capaz de sacar adelante el Faro de Maspalomas" ni "la rehabilitación de la Casa Palacio, que lleva más de tres meses parada"

"Una consejera de Recursos Humanos (Isabel Santana del PSOE) cuyas decisiones acaban judicializalas porque los sindicatos no pueden permitir las ilegalidades, y que ahora además recorte las becas para el programa SICUE".

Y Ángel Víctor Torres, "un consejero de Deportes que no es capaz de arreglar las deficiencias en la gestión del Herbalife Gran Canaria".

Ocho propuestas para el Debate sobre el Estado de la Isla

Los días 27 y 28 de este mes el Cabildo de Gran Canaria celebra por primera vez un Debate sobre el Estado de la Isla, una iniciativa recogida en la nueva Ley de Cabildos. El martes, desde las 10.00 horas el debate versará sobre la orientación general de la política insular, donde los diferentes grupos presentarán sus propuestas y, el miércoles, desde las 9.30 horas comenzará la resolución, donde se votarán (11.00 horas) aquellas aprobadas previamente.

"Nosotros presentaremos ocho iniciativas el martes", explica Pulido, que las enumeró: Ecotasa; Orquesta Filarmónica; Oasis de Maspalomas; Comisión, puertos, ciudades e islas; Museo Arqueológico Insular; "replantear" el plan de cooperación para que se incluya a Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán; la creación de unas becas de investigación; y "la imperiosa necesidad" de la inclusión de las cláusulas sociales para la contratación.

"Está previsto que Antonio Morales hable una hora y cuarto, decidido por él, y cada grupo puede presentar diez iniciativas, ocho el martes y dos el miércoles", cuando entre en escena " el debate de resoluciones", donde Montero espera que "se pueda poner un punto y seguido en la situación de la corporación insular, y se corrija lo que se está haciendo rematadamente mal".