Podemos denuncia que el Gobierno de Canarias "deja sin seguridad datos sensibles"

El cibercentro situado en Tenerife, la instalación del Gobierno de Canarias donde "se guardan datos sensibles de Hacienda, Seguridad o Justicia" que afectan a los ciudadanos y al propio Ejecutivo, va a quedar "sin seguridad física" que lo proteja.

Así lo ha asegurado la diputada de Podemos, Natividad Arnáiz, que ha preguntado al respecto al consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, durante la sesión de control de este martes en el Parlamento de Canarias.

"Este centro, a través de la directiva europea de 2008, es considerado un centro crítico por la información que alberga, sobre todo en un momento en el que estamos en una alerta antiterrorista de nivel 4, por lo que debe ser custodiado como se merece", ha asegurado Arnáiz.

Barragán ha confirmado que "el servicio de seguridad física cuesta 134.000 euros, por eso se va a modificar por seguridad electrónica, aunque manteniendo, pero seguirá habiendo dos rondas físicas al día los 365 dias al año".

"Con independencia de que una empresa privada esté manejando información sensible del Gobierno de Canarias, que ese es otro tema, creemos que dejarlo todo en manos de seguridad electrónica es una medida insuficiente", afirmó la diputada de la formación morada.

Al respecto, la portavoz del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) representante de los cinco trabajadores que van a ser despedidos, Dolores Espinosa, ha asegurado en los pasillos de la Cámara regional que "un centro crítico no puede quedarse sin seguridad física, pues alberga todas en sus ordenadores toda la información del Gobierno de Canarias".

"Las medidas electrónicas no son suficientes, porque los vigilantes son un método disuasorio y no entendemos como los quitan, cuando toda esa información sensible está en un lugar alejado que debería estar custodiado físicamente", concluyó Espinosa.

En el cibercentro tinerfeño se almacenan, entre otras informaciones, datos sobre la Seguridad Social de los canarios y es una base de datos de todos los asuntos que están en los juzgados.

Por ello, desde USO se insiste en que "cualquier problema que haya, causaría mucho daño"