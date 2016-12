Todas las extranjeras prostituidas en Canarias fueron engañadas y reclutadas, según un estudio de la ULL

El 100% de las mujeres extranjeras que se prostituyen en Canarias fueron engañadas y reclutadas en España, explotadas sexualmente mediante la coacción y obligadas a prostituirse en contra de su voluntad.



Así se desprende del estudio sobre la prostitución de mujeres en la Islas que lleva a cabo la Universidad de La Laguna (ULL) a propuesta del Instituto Canario de Igualdad basado en la realización de entrevistas a mujeres en situación de prostitución o que la han abandonado de las siete islas.



Según la investigación, todas las mujeres extranjeras fueron reclutadas en prostitución en España, mientras que una minoría entró en prostitución por problemas de salud mental o drogas, aunque el consumo de éstas es alto sobre todo en espacios prostitucionales como clubes o pisos.



Asimismo, el estudio detalla que las mujeres, mayoritariamente de origen extranjero -aunque también hay mujeres canarias en situación de prostitución- , con hijos a cargo o responsabilidades familiares no compartidas y alta vulnerabilidad económica, son las principales características de las prostitutas.



Resalta la alta incidencia de abusos o acoso sexual en la infancia de las mujeres que han sido entrevistadas y que la mayoría de ellas proceden de familias mayoritariamente con escasos recursos económicos y poca formación académica.



Redes de tráfico de personas, familia, paisanos, redes de amistad femeninas o proxenetas jóvenes que seducen a mujeres convirtiéndose en un falso novio para, posteriormente, explotarlas sexualmente, son las principales vías para reclutar a mujeres, según se indica en el documento, que señala la alta movilidad de las mujeres en prostitución.



Se da una movilidad interna, con rotaciones de mujeres desde islas capitalinas a las no capitalinas, y otra externa, del Árchipiélago a zonas turísticas de la Península y también a países europeos.



En Canarias, según la investigación, se da una disminución de la prostitución en la calle, que aumenta en pisos y clubes, lo que supone una mayor vulnerabilidad de las mujeres porque tanto la policía como las ONG tienen restringido el acceso a estos locales.



Además, se observa una bajada de precios, lo que implica aumento de horas de actividad y menos ingresos, un incremento de las prácticas violencias y de riesgo, así como de la violencia en mujeres de edad avanzada y de origen subsahariano.



En el estudio, dirigido por Esther Torrado, se indica que Canarias por su consideración de región ultra periférica e intercontinental y por el aumento de las migraciones irregulares en esta última década, se ha convertido en uno de los lugares de destino del tráfico y trata de mujeres con fines de explotación sexual.



También se indica que el turismo de masas de sol y playa y los conflictos existentes en Oriente Medio, han convertido al Archipiélago en una zona de ocio y demanda prostitucional, con un aumento de ambas.



Respecto a los demandantes, no hay un perfil determinado, pues hay hombres de todas las edades, nacionalidades, creencias religiosas y políticas.



No obstante, el estudio señala que hay jóvenes de corta edad, incluso menores, que en la áreas metropolitanas, principalmente, acuden a la prostitución de calle, muchas veces en grupo y como una actividad más de ocio.



La mayoría de las mujeres entrevistadas no han acudido al sistema público de Servicios Sociales por miedo a ser deportadas o a la retirada de la guardia y custodia de los menores.



Sin embargo, todas conocen las ONG's que trabajan con mujeres en prostitución y han recibido apoyo social, orientación laboral y jurídica, apoyo económico, psicológico o sanitario de ellas.



Sobre el futuro, la mayoría desea abandonar la prostitución, actividad de la que todas tienen una mala percepción, a pesar de que la consideran necesaria para su supervivencia.



El documento que recoge la primera fase de la investigación sobre la prostitución en Canarias fue presentado ayer en la reunión del Consejo Canario de Igualdad de Género, órgano de consulta del Instituto Canario de Igualdad y de participación de organizaciones de mujeres y hombres, entidades de iniciativa social y agentes sociales.



Las personas asistentes a la reunión adoptaron un acuerdo, que será elevado al Consejo de Gobierno de Canarias, en el que manifiestan su preocupación por la situación de la prostitución en Canarias y la falta de atención de los poderes públicos a este fenómeno hasta el momento.



Asimismo, instan a promover la continuidad de este estudio, destinado a la implantación de un Plan Canario de Intervención ante la Prostitución de Mujeres, con el objetivo de tener finalizada la investigación en el año 2017.