Pako Ayestarán: "Espero que todos estemos a la altura"

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, espera que "todos" estén a la altura en todas las situaciones que puedan darse a lo largo de la temporada, tanto en la derrota como en la victoria, incluyendo en esa afirmación a todos los estamentos del club, desde el cuerpo técnico, pasando por los jugadores hasta la directiva.

El técnico ha explicado que es partidario de la versatilidad a la hora "del dibujo", algo que a su juicio no tiene nada que ver con el estilo: "A nosotros nos gusta un juego posicional y no de transiciones rápidas. Abogamos por un juego combinativo que puede empezar desde el mediocampo o desde atrás, dependiendo de dónde y cómo se sienten cómodos los jugadores".

"Todo entrenador tiene unas preferencias. No solo va con la forma de pensar, también con la de sentir. Pero a partir de ahí hay que ver cómo pueden los jugadores adaptarse a lo que tú pretendes o yo adaptarme a las características de los jugadores. Hay que marcar pautas, pero también hay que escuchar".

Sin embargo, ha reiterado en varias ocasiones que tiene una premisa muy clara: "Los primeros que escucharán lo que pediré serán ellos y luego lo compartiré con los medios. No quiero que los jugadores sepan de mis prioridades a través de una rueda de prensa".

Ayestarán ha dicho que, a pesar de tener ofertas de otros equipos, tenía como prioridad entrenar en La Liga y en la UD Las Palmas por diferentes motivos; por el juego del conjunto amarillo y las características de sus futbolistas con el que siempre se ha sentido "identificado": y, en un ámbito más personal, para el técnico es especial entrenar en la isla porque conoció a su actual esposa en Canarias.

Camp Nou

Sobre su llegada, el entrenador ha explicado que habían dos escenarios posibles: o esperaba para incorporarse después del partido contra el FC Barcelona aprovechando el parón liguero, o la que finalmente se ha dado, que es la de tratar de "organizar mínimamente" al equipo para estar "en uno de esos partido donde a todos le gusta estar".

Ayestarán ya sabe lo que es ganar en el Camp Nou. Para lograro, el técnico receta hacer "las cosas muy bien, cuidando el detalle y teniendo fortuna; esperando que el Bacelona no tenga el máximo nivel, porque si lo tienen es difícil. En todo partido de diferencia de potenciales siempre hay oportunidades. Hay que tratar de generar unas pautas que dificulten o hagan muy incómodo el partido".

Acerca de la situación que se encontrará en la capital catalana, Ayestarán ha zanjado el tema diciendo que ya tiene "bastantes frentes abiertos" como para preocuparse de esa situación2.

Cantera

"Ellos son los que llaman a la puerta. No es que haya que ir a buscarlos. Tenemos ejemplos en la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Esos equipos les dan los 50 partidos en Primera que les hacen futbolistas" ha explicado.

Sí ha destacado la calidad del jugador canario que "favorece al juego combinativo" pero matiza que "con eso solo no vale porque hay que competir".

Cuerpo técnico

Al finalizar las preguntas, Ayestarán quiso añadir un último apunte para contar la historia de sus "asistentes" y agradecerles que estén a su lado: David Canela y José Viela.



Sobre Paquito Ortiz, el técnico ha dicho que se conocieron este miércoles y ha subrayado que es "patrimonio del club", por lo que considera importante "que permanezca" y espera "que pueda aportarnos cosas a nosotros como nosotros a él".

Toni Cruz: "Estamos muy contentos y muy seguros de la elección hecha, el tiempo lo dirá"

El director deportivo de la UD Las Palmas, Toni Cruz, ha presentado la carrera de Pako Ayestarán a los medios de comunicación reunidos en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria, equivocándose cuando llegó al final de su etapa en el Valencia.



"Rescinde", dijo Cruz. "No, no, me cesan", le dice Ayestarán. Entre risas, Cruz se corrige: "lo cesan". Acto seguido, añadió: " Hemos encontrado a alguien con conocimiento de nuestra liga, con rigor, con máxima exigencia, con capacidad de comunicación en varias lenguas, con mucha capacidad para aunar las diferentes áreas del primer equipo para optimizar el rendimiento".

Cruz ha explicado que después de ocho años por fin se pudo coger vacaciones, pero ha tenido que paralizarlas por la dimisión de Manolo Márquez, demostrando (a su juicio) con este hecho lo inesperado de la situación para el club.



Sin embargo, ha aclarado que "siempre" están preparados "aunque no lo parezca" y ha agradecido a Pako Ayestarán la celeridad con la que ha respondido al ofrecimiento del conjunto amarillo: "Estamos muy contentos y muy seguros de la elección hecha, el tiempo lo dirá".