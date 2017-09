El Gobierno catalán reta a Rajoy a fijar "día, lugar y hora" para abordar el referéndum

El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha retado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a fijar "día, lugar y hora" para abordar con la Generalitat el referéndum del 1 de octubre, además de acusarle de hacerlo solo con líderes de partidos estatales como Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs).

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha avalado que Rajoy se reúna con partidos para abordar el proceso soberanista, pero también "estaría bien que hablara con los que quieren hacer el referéndum". "Si quiere escuchar, solo tiene que decir el día, el lugar y la hora", y ha criticado que el Gobierno central siempre se ha negado a dialogar sobre esto.

Turull ha rechazado explicar la secuencia con la que el Gobierno catalán y el Parlamento regional aprobarán la ley del referéndum y lo convocarán formalmente y ha alegado que, si la vicepresidenta del Gobierno central no explica cómo retirará la urnas, el Ejecutivo de Puigdemont tampoco quiere dar "ningún detalle".

Este comentario es una réplica a lo que afirmó este lunes Soraya Sáenz de Santamaría: "No le voy a contar al señor Puidgdemont lo que voy a hacer para retirarles las urnas", dijo la vicepresidenta.

Turull considera que el Gobierno catalán también puede escudarse en la misma estrategia y no revelar sus planes: ni la Generalitat ni JxSí ni la CUP afirman que la ley del referéndum se aprobará en el pleno del Parlamento catalán de este miércoles y jueves.

Tampoco ha querido detallar si el Gobierno catalán prevé firmar el decreto de convocatoria del referéndum inmediatamente después de que se apruebe la ley, una aprobación que podría certificarse este miércoles o jueves.

Se ha limitado a insistir en que la determinación con el referéndum es absoluta y en que todos los miembros del gabinete firmarán el decreto de convocatoria: "Para todos nosotros será un honor".

Al socialismo

También ha considerado legítimo que tanto el PSC como el PSOE hayan hecho un llamamiento a no participar en la votación del 1 de octubre, pero cree que es una opción incomprensible para dos partidos de raíces democráticas que durante años tuvieron que luchar desde "la clandestinidad".

"Algunos que ya no están se pondrían las manos en la cabeza", ha dicho a la vez que ha instado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a esperarse al 2 de octubre para afirmar si la votación prevista para el día anterior habrá sido o no un simulacro.

A Maza: "Un referéndum no es delito"

Turull también ha contestado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al que ha instado a que lea las leyes porque "un referéndum no es delito". El Govern insta al fiscal general a leer las leyes: "Un referéndum no es delito". El portavoz ha asegurado que al Govern y al Parlament le asisten la Carta de de los Derechos Fundamentales de la UE con su artículo 49: "Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional".