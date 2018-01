Un profesor de Tremp (Lleida) niega ante la jueza haber cometido un delito de odio contra la Guardia Civil

El profesor de Tremp (Lleida) Manel Riu, denunciado por la Guardia Civil por un supuesto delito de incitación al odio en Twitter y Facebook tras una discusión con varios agentes por las cargas policiales del 1-O y publicar mensajes contra las fuerzas policiales y políticos, ha declarado este jueves como imputado en el juzgado de la localidad, donde ha asegurado que sus publicaciones son de crítica y sarcasmo.

Su abogado, Enric Rodes, ha explicado que el profesor ha cuestionado el atestado de la Guardia Civil asegurando que él ni insultó ni faltó a los agentes, y ha rebatido los argumentos del fiscal sobre los tuits. El docente ha dicho que los mensajes son "de crítica y de humor sarcástico", informa Europa Press.

Según la Guardia Civil, el docente llegó a amenazar a los agentes cuando se los encontró en una gasolinera, extremo que la defensa de Riu niega. "No se ha podido acreditar que haya insultos dirigidos a la Guardia Civil ni a ninguna institución. Lo que sí había era bromas o críticas a la actuación policial", ha dicho el letrado en la puerta del juzgado donde Riu ha recibido el apoyo de amigos y simpatizantes de su causa.

El letrado ha indicado que la Guardia Civil ha elaborado un atestado sobre el asunto que contiene 119 páginas, la mayoría referidas a los mensajes de Riu en las redes sociales. El propio profesor el lunes, cuando explicó en Twitter que declaraba este jueves, escribió que eran un centenar los tuits investigados y ponía algunos ejemplos, entre ellos este:

El meu volum fa que ningú no me prenga per una ballarina del Bolxoi. El careto de l'Albiol fa que ningú no el prenga per un ésser intel·ligent. A més, després els feits confirmen ambdues suposicions. — Manel Riu Fillat (@Mireiagalindo) 25 de noviembre de 2017

"Mi volumen hace que nadie me tome por una bailarina del Bolshói. El careto del Albiol hace que nadie lo tome por un ser inteligente. Además tras los hechos confirman ambas suposiciones", escribió el docente de lengua castellana.

Tras ser denunciado por la discusión que mantuvo con agentes de la Guardia Civil en un gasolinera en Tremp, escribió en Facebook: "En estos momentos, o tienes una denuncia 'piolinera' por incitación al odio o no eres nadie, pues yo ya tengo la mía y ya he tenido que ir a declarar al cuartelillo".

"No he negado que fui a decirles a los guardia civiles que es una vergüenza, que ellos como personas podían ser las personas más encantadoras, que esto no lo discutía, pero que ese día, 1 de octubre, llevaban un uniforme de la vergüenza", ha sostenido Riu a la salida del juzgado este jueves.