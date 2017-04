El Govern es reafirma en el referèndum després obrir-se a l'opció que l'Estat pugui impedir-lo

L'acte simbòlic amb el qual el Govern de la Generalitat mostrarà aquest divendres el seu compromís amb el referèndum caigui qui caigui no és aliè a una utilitat política molt més prosaica. Al nivell dels partits servirà, d'una banda, per curar les ferides obertes en les últimes setmanes a la relació entre els socis, amb les revelacions del pla B "autonomista" de l'PDECat i la acusació d'aquests a ERC d'haver gravat les converses del seu responsable d'organització.

Però serà útil també per suavitzar el reconeixement que l'Estat podria efectivament impedir un referèndum, un tabú fins ara que en els últims dies ha començat a ser reconegut per diferents veus sobiranistes. L'última, la del vicepresident Oriol Junqueras, que aquest dimecres va recordar que el programa electoral de JxSí preveia una declaració unilateral d'independència (DUI) davant d'una situació de bloqueig de l'Estat. També l'ANC va estirar d'aquest fil, anunciant que sotmetria a votació dels seus afiliats establir la DUI com a pla B al referèndum, encara que el seu president, Jordi Sánchez, la va titllar de "poc probable".

Que els membres del Govern assegurin en públic que el referèndum se celebrarà no treu que no busquin escenaris alternatius, com bé ho revelen les converses privades de Bonvehí. Això sí, des de tots els fronts desinflen la idea de les eleccions. No només perquè sigui aquest el punt que més fricció ha creat històricament entre Convergència i ERC –la darrera vegada van ser l'instrument amb el qual Artur Mas va aconseguir sotmetre a Oriol Junqueras a una llista conjunta que el republicà refusava–, sinó perquè volen allunyar del referèndum tot el que puguin el fantasma electoral present en els moments previs a la consulta del 9-N, que va acabar esdevenint un descafeïnat procés participatiu.

JxSí assegura que aquesta vegada no serà així i recorden que el compromís de Puigdemont és amb el "referèndum o referèndum". Mentrestant, la CUP, tracta de tancar totes les sortides davant d'una possible marxa enrere de l'Executiu, evitant alhora qualsevol actuació que pugui suposar un obstacle, o una excusa, al Govern. Des que donessin un 'sí' als comptes de JxSí, l'esquerra independentista s'ha centrat en no deixar que la coalició del Govern se surti ni un mil·límetre de la promesa referendària. A canvi, la CUP ha deixat enrere els retrets de l'agitada primera part de la legislatura.

El silenci dels anticapitalistes ha estat ensordidor durant les últimes dues setmanes, quan les costures del Govern ha estat a punt de rebentar. Mentre des dels partits de l'Executiu deixaven caure mútues acusacions velades per, suposadament, no estar complint amb els preparatius del referèndum per evitar posar-se en risc judicial, la CUP es limitava a repetir que havia d'anunciar-se ja la data i la pregunta del referèndum.

Acte no impugnable

Cap de les dues coses, ni la data ni la pregunta, es coneixeran aquest divendres. La representació del compromís amb el referèndum, en què participaran, a més del president i vicepresident, tots els consellers i els seus secretaris generals, serà això, una representació. Segons fonts oficials, no es preveu cap acte jurídic, ni l'emissió de cap document amb valor legal. El text que la cúpula administrativa catalana signarà és un manifest que, en principi, no es preveu que pugui ser ni recorregut ni interpretat per la Fiscalia com un acte de desobediència a cap suspensió del Constitucional.

El que sí pretén el Govern és que la foto sigui suficient per acabar amb les especulacions al voltant del veritable compromís dels consellers i els seus partits amb el referèndum. Fins a tal punt que fonts de l'Executiu parlen que serà el moment de "cremar les naus", en el sentit que volen mostrar que no hi ha marxa enrere.

En una acurada sincronització del Govern, serà dos dies després d'això quan la campanya del Pacte Nacional pel Referèndum arribi al seu moment àlgid, coincidint amb la diada de Sant Jordi, tradicional dia d'ebullició als carrers catalans. El Pacte, en el qual estan agrupades el gruix d'entitats i partits sobiranistes entre les quals els sindicats majoritaris i el partit dels comuns, recollirà signatures des d'un miler de punts en tot el territori per reclamar a l'Estat que pacti el referèndum.