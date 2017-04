David Bonvehí llevará a la Fiscalía las grabaciones en que valoró presentar a un candidato "autonomista"

El coordinador organizativo del PDECat, la antigua Convergència, David Bonvehí, llevará el próximo martes a la Fiscalía las grabaciones a las que tuvo acceso en exclusiva Catalunya Plural en las que abría la puerta a presentar un "candidato autonomista" si el proceso soberanista fracasaba. Así lo ha explicado este viernes Bonvehí en una rueda de prensa, en la que dicho que "se le encendieron las alarmas" cuando vio que las grabaciones "las sacaba un diario de Madrid", en referencia a eldiario.es. Sin embargo, las grabaciones las ha publicado Catalunya Plural, el medio con sede en Barcelona asociado con eldiario.es.

Según Bonvehí, el paso de llevar las grabaciones a la Fiscalía se enmarca en el objetivo de "esclarecer" los hechos y de encontrar responsables a la "vulneración de derechos fundamentales" que ha sufrido, ya que ha recordado que fue grabado sin su permiso. Bonvehí ha querido desmarcar al PDECat del episodio. "Soy el número dos del partido pero esto me afecta a mi. Por mucho que me ataquen no me dejaré intimidar ni dejaré de ejercer mis funciones como responsable de organización", ha afirmado.

Bonvehí también se ha referido a eldiario.es. En concreto, ha dicho que "se le encendieron las alarmas" cuando vio que "un diario de Madrid" publicaba los audios de sus reflexiones, por las "connotaciones negativas" sobre el proceso soberanista.

Desde el PDECat sospechan pero no acusan a ERC de grabar la comida en que Bonvehí presentó tres escenarios de futuro: que el proceso soberanista acabara bien; que estuviera "en medio de la vorágine", lo que requeriría presentar a un candidato "muy independentista"; o que, por contra, que el 'procés' acabara en "un desastre", en cuyo caso el candidato sería "autonomista".

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha pedido a ERC que investigue si dos de sus militantes grabaron la conversación. Pascal ha explicado que este viernes ha hablado con la número dos de ERC, Marta Rovira, para que los republicanos "esclarezcan los hechos y asumir una eventual responsabilidad". "Nosotros no acusamos a nadie", ha añadido Pascal.

Con todo, Pascal ha mantenido que neoconvergentes y republicanos seguirán trabajando juntos en el proceso soberanista. "Esto no afecta a la unidad de Junts pel Sí ni a la unidad del proceso político", ha afirmado. Las sospechas del PDECat sobre los autores de la grabación apuntan a la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), Mireia Estafanell, y el excandidato de los republicanos en la capital del Bages, Pere Culell.

ERC culpa a "los enemigos del referéndum"

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha negado que su partido tenga nada que ver con este asunto: "ERC no tiene nada que ver con la grabación y su publicación", ha declarado a Catalunya Ràdio. "Lo he oído y es evidente que Esquerra nunca hubiera filtrado nada, por ética, sería absurdo que ERC filtrara una grabación", ha asegurado. "No podemos abonar y seguir con esta polémica estúpida y estéril", ha subrayado el dirigente republicano.

Después de las declaraciones de Tardà y de la rueda de prensa de Pascal y Bonvehí, ERC, en un comunicado oficial, ha reiterado que no ha tenido "ningún tipo de relación" con la grabación y ha achacado la misma a "los enemigos del referéndum". El partido ha lamentado asimismo "la situación creada" a raíz de la publicación de la conversación, y ha indicado que son "los primeros interesados en que se aclare una situación" con la que no han tenido "ningún tipo de relación".

Por su lado, Pascal ha confiando en que el episodio de las grabaciones "quede en un simple despropósito" y ha reiterado que el paso de llevar los grabaciones a la Fiscalía lo da Bonvehí "a título personal" por la "restricción de derechos fundamentales a su honor e intimidad y a su reputación e imagen pública". "Estamos convencidos de que no es el modo de hacer de ERC", ha zanjado.