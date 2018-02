Denuncian que GEACAM no facilita ropa de abrigo a trabajadores a 17 grados bajo cero

Los trabajadores de la empresa pública de gestión ambiental GEACAM vienen realizando este invierno las tareas de prevención de incendios en los montes de Castilla-La Mancha a temperaturas de hasta 17 grados bajo cero "sin que la empresa les facilite las prendas de abrigo adecuadas para protegerse de tales inclemencias térmicas". Así lo ha denunciado CCOO ante la Inspección de Trabajo por considerar que con ello se vulnera el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad laboral.

Según explica el sindicato, jueves y viernes de la pasada semanas las cuadrillas que se han ocupado de las labores de acordonamiento, desbroce, entresaca o poda en los montes de Taravilla (Guadalajara) lo hicieron a 17ºC bajo cero; a -15ºC los de Nerpio (Albacete); a -12ºC en Almodóvar del Pinar (Cuenca); a -7ºC en Navahermosa (Toledo) o a -6,5ºC en Picón (Ciudad Real).

Tal y como han expuesto ante la Inspección, la empresa pública de gestión medioambiental no está facilitando a sus trabajadores las prendas de abrigo adecuadas para hacer frente a tales heladas. Sólo les ha entregado "un mono y un forro polar fino, ropas insuficientes e inútiles que no protegen en absoluto del frío extremo al que están sometidos los trabajadores".

"Los trabajadores se han tenido que comprar sus propios guantes y gorros polares, camisetas y pantalones térmicos, abrigos y chaquetones polares para no quedarse congelados", denuncia Manuel Amores, responsable de la sección sindical de CCOO en Geacam. Considera que el primer incumplimiento de la empresa es forzar a los trabajadores a salir al monte en estas situaciones meteorológicas extremas, "pues el convenio colectivo prevé que las tareas se suspendan ‘en días de lluvia, granizo o circunstancias climatológicas adversas".

Convenio caducado

Resalta a este respecto que el convenio, caducado desde hace ya 5 años (cuando no se trabajaba en los meses de invierno), no entra a definir concretamente esas circunstancias climatológicas adversas, pero se pregunta de qué otra manera se puede describir estar a 10, 15 o 20 grados bajo cero. "La empresa debería haber impedido que los trabajadores saliesen al monte con tales temperaturas”, pese que no se describe las prendas que deben componer los equipos de protección individual para estos casos.

Lo cierto es que, según afirma, los trabajadores llevan mucho tiempo pidiendo estos EPIs invernales en las comisiones de seguridad y salud mientras que la empresa solo se los ha facilitado a los mandos superiores, "a los que sí ha entregado ropa de abrigo nueva y adecuada". "El resto de la plantilla ha tenido que comprársela”.