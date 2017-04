El PP habla ahora de un pacto entre Page y Llorente sobre los Presupuestos regionales

Continúan las teorías del PP sobre el rechazo de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017 tras el voto en contra de Podemos en las Cortes regionales. En esta ocasión, el portavoz del partido, Lorenzo Robisco, ha afirmado que hay un “pacto oculto” entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y uno de los dos diputados de Podemos, David Llorente, en relación a las cuentas públicas. De hecho, ha dicho no tener dudas de que de que es Page quién “está impulsando a Llorente en muchas de sus declaraciones”.

En este sentido, el dirigente ‘popular’ ha destacado que el “juego de trileros” entre el PSOE y Podemos supone “una humillación para los castellano-manchegos”; remarcando que el problema de la comunidad autónoma es “un presidente perdedor como Page, que no ha sido capaz de sacar adelante las cuentas regionales y que, ante la ausencia de presupuestos, no sabemos qué solución propone”. Todo ello, según Lorenzo Robisco, conduce a la “incertidumbre” de no saber si el presidente va a plantear una cuestión de confianza o el adelanto de elecciones.

Ha interpretado que “está esperando a que pasen las primarias del PSOE ocultando, de este modo, a Susana Díaz su pacto con Podemos”. En este sentido, el portavoz popular ha denunciado que los Presupuestos rechazados también por los diputados del PP “incumplen con los interinos, no contemplan la retirada del amianto, ni recogen ni un solo euro para el Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos”.

Por todo lo anterior, el portavoz ‘popular’ ha manifestado que si Page “no sabe solucionar la situación que se ha generado en nuestra tierra por la ausencia de presupuestos regionales, lo mejor que puede hacer es marcharse”.

PSOE: la división interna de Podemos "pone en peligro" derechos y servicios

Desde el PSOE, la vicesecretaria y portavoz, Cristina Maestre, ha lamentado que la división interna de los dos diputados de Podemos en las Cortes regionales “esté poniendo en peligro” la recuperación de los derechos y servicios que los ciudadanos perdieron con el Gobierno de Cospedal. De hecho, ha argumentado que “cada día es más evidente la división interna” que enfrenta a Llorente y al líder regional de la formación morada, José García Molina, y que “se hace cada vez más patente cuanto más se acerca su congreso regional”.

Para Maestre no es serio que ahora, uno de los diputados de Podemos diga que se deben volver a retomar las negociaciones sobre los presupuestos. “Había un pacto, incluso las cuentas públicas se presentaron conjuntamente en rueda de prensa y fueron ellos quienes lo rompieron. No son de fiar”, ha sentenciado.

Y esta vuelta atrás, en opinión de la portavoz socialista, se ha producido porque cada vez son más las voces que cuestionan el voto negativo de la formación morada a las cuentas públicas de la región. Por otra parte, ha calificado de absolutamente “ridículo” que el portavoz del PP hable de “pacto oculto” entre Page y Llorente, cuando los presupuestos estaban pactados de manera transparente. Argumenta que lo único que quieren los ‘populares’ es “enredar sin aportar ni una sola propuesta”.