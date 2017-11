Patricia Franco espera aprobar 5 leyes más para "paliar el déficit" del PP en materia legislativa

La consejera de Empleo, Empresas y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, espera que el año y medio que resta de legislatura sirva para que su departamento consiga aprobar en las Cortes regionales un total de cinco proyectos legislativos con los que espera "paliar el déficit" en esta materia que a su juicio se cosechó en la anterior etapa con el PP al frente del Ejecutivo.

Franco se ha referido, por una parte, a una de las más inminentes, como la Ley de Cámaras de Comercio, un texto que "se quedó parado" en la anterior legislatura. Ha indicado que servirá para "establecer marcos regulatorios necesarios" para que la actividad de las cámaras castellano-manchegas tenga "seguridad jurídica".

La Ley de Microempresas y Cooperativas y la Ley de Estímulo a Zonas Prioritarias serán otras de las dos normas que antes vean la luz, si bien ha dicho sobre la segunda que el PP "va a presentar enmienda a la totalidad de la misma". "No lo comparto. Se trata de una ley que quiere establecer un sistema equitativo y una redistribución más homogénea, y el hecho de que el PP presente enmienda a la totalidad dificultará medidas novedosas que pretenden que la región no crezca a dos velocidades distintas", ha manifestado. En cuanto a más leyes pendientes, queda todavía en el tintero una Ley para la Promoción Industrial, cuyo trámite aún no ha comenzado pero que "dará un empujón a las políticas industriales".

Otro proyecto legislativo pasará por una adecuación en materia turística, con lo que completará el trámite de cinco textos que "darán un vuelco" a la región. "No entiendo como el anterior Gobierno no hiciera tareas legislativas en este sentido. No necesitaban presupuesto, simplemente necesitaban trabajo", ha enfatizado.

"Multitud de estrategias"

Patricia Franco ha reparado en algunos de los programas que se mantienen activos desde su Consejería. Al respecto de 'Crece Empresas', ha indicado que está en pleno desarrollo con el objetivo de que las sociedades castellano-manchegas ganen músculo y presencia.

Según ha dicho, "más del 98% de las empresas de la región cuentan con menos de 20 trabajadores", por lo que gana importancia esta estrategia encaminada a que las empresas ganen tamaño y peso "y puedan competir mejor". A esta iniciativa hay que sumar las líneas previstas para favorecer la comercialización conjunta o los incentivos a la integración de cooperativas. Todas las políticas impulsadas de la Consejería han servido, a juicio de Franco, para recuperar tejido empresarial hasta situarlo en niveles de 2012.

"Hemos recuperado mucho músculo con la creación de 2.000 empresas. Son pasos agigantados y avances contundentes que reflejan la acción del Gobierno y el empujón a una región que estaba muy abandonada", ha señalado. Como más líneas de actuación, ha hecho referencia a 'Innova World', que se pondrá en marcha en 2018 y que en estos momentos está en plena "lluvia de ideas".

Este programa, tal y como ha detallado, está pensado para aquellas empresas castellano-manchegas que compiten en mercados internacionales, ya que hasta ahora "no había ayudas de apoyo para facilitar la financiación que una empresa necesita en los países de destino".

Instalación de empresas

Patricia Franco ha reparado en las cerca de 50 empresas que podrían instalarse próximamente en Castilla-La Mancha, dentro de la línea de la Consejería de competir para atraer a estas sociedades. "Queremos coger una posición avanzada en el terreno de juego. Somos una región que puede acoger numerosos proyectos que podrían quedarse en Madrid, pero que se deciden por los corredores castellano-manchegos", ha subrayado.

En intención del Gobierno deslocalizar la instalación de empresas de los corredores de La Sagra y del Henares, algo para lo que será fundamental la aprobación próxima de la Ley de Estímulo de Zonas Prioritarias, que "favorecerá y dará más financiación a quienes se instalen en zonas más desfavorecidas" en el objetivo de que la riqueza "se vertebre por toda la Comunidad Autónoma.

"Esperemos que el mapa empresarial se disemine de la forma más equitativa. La cercanía a Madrid y a su aeropuerto hace que Castilla-La Mancha juegue una posición aventajada en el conjunto de España", ha celebrado Patricia Franco.