La Plataforma contra el ATC asegura que el silo nuclear ya no tiene utilidad

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear un nuevo informe en el que aseguran que se demuestra que los terrenos donde se proyecta el silo nuclear en Villar de Cañas "no son seguros". Se trata de un documento encargado por Ecologistas en Acción a la empresa de geología INGEMA, en cuyas conclusiones se encuentran varios "riesgos" detectados en el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) del que se encarga Enresa.

Entre otros, el documento señala, al igual que lo han hecho otros con anterioridad, que las formaciones geológicas sobre las que se proyecta la construcción de las edificaciones nucleares de las instalaciones del ATC no sólo no se pueden calificar como impermeables sino que "por el contrario" están entre los materiales "poco permeables" y los "algo permeables". "Esto significa, que no se restringiría eficientemente el paso de contaminantes radiactivos a través de estas formaciones geológicas en caso de cualquier vertido accidental y que por tanto, podrían alcanzar acuíferos que suministran agua para el regadío, o agua para el consumo humano", destacan.

La norma que rige estos criterios, afirman, señala que las características del medio geológico "deberán ser tales que restrinjan la movilización del transporte de radionucleidos hacia la biosfera", una norma que protege el medio ambiente. Por otro lado, explican que las formaciones geológicas sobre las que se proyecta la construcción de las instalaciones del silo nuclear presentan "pequeñas cavidades de disolución", lo que implica que el terreno presenta karstificaciones y que "potencialmente" es karstificable.

"La karstificación es una de las condiciones excluyentes del terreno, por la que un emplazamiento propuesto se puede considerar inadecuado", afirman, según la 'Guía de licenciamiento para la solicitud previa y de construcción del almacén temporal centralizado'

Ante este documento, la Plataforma ha lamentado que, a pesar de que consideran que el ATC está "muerto", las administraciones se "resisten a enterrarlo". "Cinco años después, el proyecto del cementerio nuclear está triplemente bloqueado. A esto hay que añadir que los terrenos no son adecuados. Además, ha dejado de tener utilidad, pues las centrales nucleares han optado por los almacenes individuales", reclama el colectivo.

Ante esto, culpan al Gobierno de Mariano Rajoy de ser "incapaz de asumir la realidad" y suspender "definitivamente el proyecto". "Este gobierno ha dejado de tener interés por gestionar los residuos nucleares y solo ve en el proyecto del ATC una oportunidad para hacerse con el control de las importantes sumas de dinero público que lleva aparejado", afirma la portavoz de la plataforma María Andrés. El colectivo asegura que "mientras pueda seguir adjudicando contratos" no se dará portazo al proyecto.

En este sentido, además, culpan a la mayoría de los consejeros del pleno del CSN de "no querer asumir" que los terrenos no son adecuados y que, por eso, se sigue evaluando el proyecto. "Por eso, la Plataforma le envía esta mañana un estudio que demuestra que los terrenos no son seguros para albergar el almacén nuclear", afirman.