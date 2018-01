Podemos quiere una reforma "integral" del Estatuto de Autonomía, "sin maquillajes"

Podemos ha celebrado que las previsiones legislativas de la Junta de Comunidades para los primeros seis meses de este 2018 incluya "leyes muy importantes" como la de Participación Ciudadana, de una Sociedad Libre de Género, o la reforma de la Ley de Caza aprobada por el PP. "Esperamos que este año sea un año de mayor intensidad legislativa, la cámara tiene la estabilidad suficiente para que se tramiten leyes de calado y que son muy importantes para la ciudadanía de Castilla-La Mancha", aseguró la diputada María Díaz.

Pero, además, el grupo de la formación morada quiere "sumar" con otras iniciativas de "calado", entre las que cuentan la Ley de Memoria Democrática (que ya presentaron de forma fallida), la Ley LGTBI, o una Ley Integral de Vivienda. También "pensamos que es importante que este año se lance la reforma del reglamento de la Cámara", explicó Díaz. Al respecto, ha recordado que la variación de diputados "no se tiene que hacer" a través del cambio del reglamento de las Cortes, sino por el cambio de la Ley electoral y del Estatuto de Autonomía.

"Nuestra apuesta es una reforma integral del Estatuto de Autonomía. No estamos dispuestos [a hacerlo] por cálculos electorales o partidistas a que se modifique únicamente la Ley electoral", aseguró. En este sentido, recordó que "nadie entendería" una nueva reforma bajo los mismos patrones que guiaron el "pucherazo o la reforma partidista interesada" llevada a cabo por el Partido Popular.

Tampoco apuestan por subir el número de diputados a 35, sino que "al menos" recuperar el número de diputados anterior a la "reforma exprés", 49. "Creemos que el número actual no es representativo de la pluralidad política de la región", aseguró, mientras remataba que "no estamos pensando ni en cálculos electorales ni maquillajes partidistas. No nos gustan las capas de chapa y pintura".

Ferrocarril en Toledo

El partido trabajará "duro" para que las iniciativas legislativas "no se queden en previsión o en papel mojado" y sean una "realidad" en Castilla-La Mancha. Así ha recordado la Proposición No de Ley que lleva el partido este jueves, relativo al ferrocarril en la provincia de Toledo. "Ya estuvimos insistiendo en que tenía que ser una prioridad. El ferrocarril en la provincia de Toledo está totalmente deteriorado, y está sufriendo muchísimos retrasos", afirmó.

El documento plasma los mismos puntos claves del Pacto por el Ferrocarril firmado también por todos los partidos que tienen representación en la cámara. "Lo hemos recogido para que no se quede sólo en un pacto social, sino para traerlo como iniciativa a las Cortes", afirmó.