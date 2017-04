Simpatizantes de Pedro Sánchez piden a solicitantes “bloqueados” que reclamen el censo

La Plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez en Albacete va a pedir a los más de 100 afectados por el bloqueo de la solicitud para ser militantes socialistas, que reclamen a la gestora. Y es que desde este lunes ya se puede conocer el censo de las diferentes agrupaciones locales de todo el territorio nacional, después de que el plazo para inscribirse al PSOE y poder participar en las primarias que enfrentan a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, se cerrara el pasado 1 de abril.

Ahora se abre el turno para hacer las reclamaciones y “queremos que las personas cuyas solicitudes están bloqueadas hagan reclamaciones”. Lo dice Francisco Tierraseca, portavoz de la plataforma 'Somos Socialistas' de apoyo a Pedro Sánchez, que además asegura que si no hubiera respuesta, “tenemos preparada una respuesta judicial, pero vamos a agotar la vía de las reclamaciones administrativas por el partido”.

Y es que aseguran que las más de 100 afiliaciones bloqueadas se presentaron dentro del plazo y fueron abaladas por la propia ejecutiva local del 27 de diciembre de 2016.

Reacción a las palabras de Fernández Vaquero

En una entrevista con Europa Press, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, tachaba el aumento de estas afiliaciones en Albacete de “posible fraude”. Estas palabras han molestado y mucho a Tierraseca, que ha pedido imparcialidad a Fernández Vaquero tanto por su cargo en el partido como el que ostenta como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Desde que se conociera el bloqueo de estas solicitudes de afiliación a la agrupación local de Albacete, desde el PSOE regional siempre se ha argumentado que se debía a errores o falta de documentación en las solicitudes y a que el número de solicitudes superaba el 20% del total de los militantes de la agrupación local a la que querían afiliarse.

Tierraseca insiste en que “no se dice en ningún sitio que las afiliaciones no puedan aumentar en un porcentaje determinado” y que todo se debe a que "una vez que han hecho las cuentas, estas no les salen y por eso bloquean las afiliaciones. Para ganar en el PSOE no todo vale y las reglas del juego hay que respetarlas, ellos también".

Si el aumento de un elevado tanto por ciento es la causa principal por la que se bloquean las solicitudes al PSOE albaceteño, dice Tierraseca que no entiende por qué no se ha hecho lo mismo en otras agrupaciones locales en las que el aumento es mayor: "En el Salobre durante todo este proceso ha habido un aumento de más del 200 por cien de la militancia. No se ha bloqueado nada”.

También señala que en el caso de Villarrobledo este aumento de la militancia ha sido de más del 50% “y se han aceptado”. Otro ejemplo es la agrupación local del PSOE de Elche de la Sierra donde la afiliación ha crecido en un 133% “y tampoco hay problema”, añade Tierraseca que sentencia: “Según parece, están haciendo cuentas sobre quien apoya y quien no apoya cada una de las candidaturas”.