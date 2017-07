El portavoz de la Junta prevé elecciones si no se aprueban los presupuestos

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha considerado que existen "más posibilidades" de que los presupuestos autonómicos se aprueben que una convocatoria de elecciones en la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha avanzado que el Proyecto de Ley que el Ejecutivo presentará próximamente dará cabida y "acomodará" las enmiendas aprobadas en el último dictamen de la Comisión de Presupuestos en la anterior fallida tramitación, incluso aquellas que salieron adelante sólo con los votos a favor de PP y Podemos y con el rechazo del PSOE.

"El sentido común, lo razonable, es un proceso donde mandamos unos nuevos presupuestos, donde vamos a asumir como propias las que PP y Podemos aprobaron en su momento, y tuvieron el voto en contra del PSOE. Es un gesto importante, estamos dispuestos ceder en materias", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Por el contrario, algunas de las enmiendas que según Hernando no podrán ser aceptadas son aquellas que no permitan "tener buenos sueldos para buenos médicos" o que "condicione la política de recursos humanos de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM)", refiriéndose a la enmienda en la que los diputados morados solicitaban que las retribuciones de directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de los organismos autónomos no superasen en ningún caso, las establecidas para los consejeros del Consejo de Gobierno de la Junta.

Sobre el nuevo texto presupuestario, ha indicado que "en escasas semanas" se conocerá "si finalmente, como todo el mundo desea", va a haber presupuestos. En todo caso, ha dejado claro que "si no hay presupuestos, no habrá vacaciones".

De este modo, según Hernando, el Consejo Consultivo también se ha comprometido a "acelerar los trámites" para que el anteproyecto de ley de las cuentas regionales "pudiera salir cuanto antes", aunque todavía no será abordado por la reunión del Consejo de Gobierno de la próxima semana y no será antes del 11 de julio cuando reciba el visto bueno para ser remitido a las Cortes.

En relación a las posibles plazos de las cuentas regionales, Hernando ha indicado que como "los políticos no han aprobado el curso, tienen que hacer cuadernillos de Anaya, Rubio o Santillana" para "recuperar o intentar evitar ir a septiembre", añadiendo que si es necesario se tendrá que habilitar agosto como mes hábil en las Cortes regionales.

Si no hablan los partidos, lo hará la gente

A pesar de que la intención del Ejecutivo es "ensanchar el carril para que nadie piense que no tiene hueco" en la configuración de los presupuestos, Hernando ha lamentado que "si los partidos políticos no se entienden" se trataría, a su juicio, de "una moción de censura encubierta".

La región se vería abocada, ha asegurado Hernando, a la vuelta del verano, a una situación en la que se tendrían que "asumir gastos en 2017 no contemplados en 2016", poniendo como ejemplo que sin presupuesto los interinos no se podrían incorporar el 1 de septiembre y se anularía la posibilidad de estudiar de qué manera pudieran cobrar el próximo verano. En esta línea, también ha mencionado que la reforma estatutaria puede verse aplazada por la falta de cuentas.

"No estamos dispuestos a recortar servicios y prestaciones. Antes que aferrarnos a ningún sillón, si no hablan los partidos hablará la gente. No vamos a permitir que tres o cuatro o incluso menos nos frían a la parrilla", ha afirmado.

No hay encuestas, sino principios

Preguntado por si el Gobierno regional maneja encuestas sobre una posible cita electoral, Hernando ha indicado que "no hay estudios" sobre ello, argumentando que la región no iría "a elecciones por las buenas o malas encuestas", sino que "es una cuestión de principios, no de fines".

No obstante, Nacho Hernando ha avanzado que como secretario regional de Juventudes Socialistas, convocará "próximamente" un Comité Electoral de la formación para preparar la "eventualidad" que supondrían estos posibles comicios.

Page y sus adversarios

Aunque Hernando nota "un cariño brutal a Emiliano García-Page" en la calle de cara a unas posibles elecciones en la región, ha reconocido que "hoy en día las mayorías absolutas son complicadas" y que además "la ley electoral actual" también condicionaría el hipotético resultado.

Asimismo, ha dejado claro que García-Page "sería el candidato socialista" si se celebraran unos comicios castellano-manchegos "porque el conjunto de la militancia tiene claro que si alguien fue capaz de volver a Fuensalida, ese es García-Page". Sobre las posibilidades de los 'populares' en esta hipotética situación, Hernando ha aseverado que "jamás el PP tiene el pie cambiado y siempre plantea batalla", por lo tanto ha dicho que no hay que subestimarlo.

"Por nuestra parte sería poco inteligente pensar que esto está tirado, que es fácil, o que es un trámite. Incluso con la que está cayendo en el PP, aún así gana elecciones. Es un partido potente, y además en ciertos territorios tiene mucha penetración social. No hay que subestimarlo pese a estar menos fuerte", ha aseverado.

En el caso de Podemos, ha considerado Hernando, habría que ver "qué consecuencias traería" su perceptivo proceso de primarias para elegir candidatos, añadiendo que el partido de José García Molina "se vería en una situación" en la que "tendría que pelear para que sus diputados ahora morados no cambiaran a naranja", en referencia a que Ciudadanos (Cs) pudiera arrebatarle algún escaño.