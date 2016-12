A examen: cuatro lectores de ebooks para regalar por Reyes

Se acerca la festividad de Reyes y tradicionalmente es una época propicia para realizar regalos acertados que puedan servir para el resto del año. A veces no sabemos qué regalar y caemos en los presentes más absurdos e inútiles. Para evitarlo, una buena alternativa, sobre todo pensando en aquellas con hábito de lectura pero no familiarizadas con las nuevas tecnologías, son los lectores de libros electrónicos.

No son excesivamente caros y ofrecen unas prestaciones inmejorables para entrar en el mundo de la literatura en soporte digital, que baja en precios y sube en ergonomía. También son interesantes para iniciar a los jóvenes en el hábito de la lectura y, adicionalmente, algunos de ellos también pueden almacenar música o vídeo. En este artículo se comparan cuatro lectores de ebooks para regalar por Reyes.

1. E-reader Kindle

El E-reader Kindle se caracteriza por su pantalla antirreflejos de 6 pulgadas con tecnología E Ink Pearl y una resolución de 167 ppp, suficiente para leer sin que nos dé dolor de cabeza. Sus dimensiones son 16 centímetros de vertical, 11,5 centímetros de horizontal y 0,9 centímetros de grosor. Su peso lo hace uno de los más ligeros del mercado: 161 gramos.

Viene con wifi integrado, por lo que no requiere conectarse al ordenador para realizar la descarga de libros. En cuanto a su memoria interna es de 4 gigabytes no ampliable. No obstante, como el lector funciona asociado a la tienda de libros de Amazon, tiene un servicio de almacenamiento gratis en la nube para todo el contenido comprado en esta tienda.

En cuanto a su autonomía, la batería puede durar hasta cuatro semanas, tomando como referencia un hábito de lectura de media hora al día con la conexión inalámbrica desconectada. Por otro lado, se carga en cuatro horas mediante un cable USB, pero no trae cargador en corriente, que hay que comprar separadamente.

Tiene compatibilidad con los formatos 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI sin protección, PRC de forma nativa; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG y BMP por conversión.

Además E-reader Kindle presenta compatibilidad con los libros infantiles y cómics gracias a las funciones de 'texto emergente' y 'vista de viñeta'.

Su precio es de 80 euros.

2. E-reader Kindle Paperwhite

Una paso más en precio y tecnología, el E-reader Kindle Paperwhite, presenta una pantalla de 6 pulgadas de alta resolución ( 300 ppp) con luz integrada y wifi o wifi+3G. La luz nos permite leer tanto de día como en la oscuridad con independencia de la iluminación exterior. Además incluye la incluye una pantalla para leer sin reflejos que integra toda la gama Kindle.

Sus dimensiones son 17 centímetros de vertical, 11,7 centímetros de horizontal x 0,9 centímetros de grosol. Pesa 205 gramos si incorpora conectividad wifi y 217 gramos si suma la conectividad 3G. Estas conectividades le permiten la descarga de libros en cualquier momento y situación

El dispositivo no requiere conectarse a un ordenador para realizar las descargas, ya que viene con wifi integrado y opcionalmente con 3G.

Su memoria es de cuatro gigabytes, de ellos que aproximadamente 3,5 se pueden dedicar a almacenar libros. No es una memoria ampliable, pero cuenta con el servicio en la nube de Amazon, con almacenamiento ilimitado para los libros comprados en la tienda. Por otro lado, con una sola carga, la batería puede durar hasta 6 semanas, tomando como referencia un hábito de lectura de media hora al día con la conexión inalámbrica desconectada. Al igual que el anterior modelo, incorpora un cable USB de carga pero no un adaptador de corriente.

En cuanto a los formatos de libro electrónico que acepta hay que citar el 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI sin protección, PRC de forma nativa; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG y BMP por conversión.

Su precio es 130 euros en la versión wifi y de 190 en la wifi+3G.

3. Sunstech EBI54GBBK

El Sunstech EBI54GBBK es un lector de eBooks de tinta electrónica con pantalla de 6 pulgadas y una máxima resolución de pantalla 800 x 600 píxeles, que ofrece buenas prestaciones y relación calidad precio aceptable. Pesa 1 63 gramos, lo cual lo hace un modelo muy competitivo por su ligereza si tenemos en cuenta sus dimensiones. Estas son 23 centímetros de vertical, 16 centímetros de horizontal y tres centímetros de grosor.

Presenta una memoria interna de cuatro gigabytes, pero la misma es ampliable gracias a una ranura para tarjetas de memoria SD que permite ampliar la capacidad de almacenamiento hasta 32 gigabytes adicionales. Por otro lado, una característica a tener en cuenta es que r eproduce imágenes y música además de libros electrónicos.

Tiene conexión para auriculares y su batería de litio presenta una autonomía para leer 8.000 páginas. Por otro lado, aunque no presenta wifi, permite incorporar los libros a través de su tarjeta SD y acepta formatos libres como EPUB, además de PDF, PDB, DOC, FB2, MOBI, HTML, TXT, etc. En cuanto a imagen, acepta JPEG, BMP, TIF, GIF o PNG. En audio destaca por aceptar MP3,.

Su precio es 75 euros (puede variar a la baja si hay una promoción).

4. mibuk Harmony 6''

El mibuk Harmony 6'' es un lector de libros muy sencillo pero con un precio excelente y que también destaca por su ligereza y dimensiones, lo que lo hace muy cómodo de llevar encima. Mide 16,4 centímetros de vertical, 11,6 centímetros de horizontal y 0,9 centímetros de grosor. Por otro lado, pesa solo 142 gramos.

En cuanto a su pantalla, presenta la tecnología e-ink PEARL, con una resolución de 800 x 600 píxeles. Su capacidad de almacenamiento es de ocho gigabytes pero tiene una ranura para tarjetas microsd que ampliará la capacidad del dispositivo hasta 32 gigabytes. La batería le permite una autonomía de 6250 pasos de página. Carece de wifi y de iluminación de pantalla.

Su precio es de 64 euros.

