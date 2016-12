El primer cómic de Harry Potter se dedicará a defender los derechos LGTBI

Hasta ahora, el universo de J.K.Rowling se había visto en viñetas sólo en fanfics y nunca de manera oficial. La primera adaptación al noveno arte de la saga potteriana llegará en diciembre y su objetivo será defender los derechos de la comunidad LGTBI.

El pasado doce de junio un hombre asesinó a 50 personas y hospitalizó a otras 53 con un fusil de asalto en un club gay de Orlando. Una masacre homófoba que horrorizó a Marc Andreyko, guionista de cómics para DC. El creador no pudo quedarse al margen y sintió que tenía que hacer -lo que estuviera en su mano- para ayudar a las víctimas.

Así nacía el cómic Love Is Love, según cuenta The New York Times, una colección de trabajos originales que cuenta con colaboraciones de todo tipo. El libro, que saldrá a la venta el 28 de diciembre, incluye páginas escritas por el documentalista Morgan Spurlock, el actor Matt Bomer, los comediantes Patton Oswalt y Taran Killam, entre otros nombres.

Serán 144 páginas que costarán aproximadamente 10€, y que se destinarán a Equality Florida, una asociación que trabaja para asegurar la igualdad y justicia de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual del Estado norteamericano.

La saga del joven mago sigue ampliando su imaginario, cada vez más concienciado con el mundo que le rodea. Tras romper una lanza en favor de la representación de la comunidad LGTBI desvelando que el personaje de Dumbledore era gay, mostró su apoyo a la diversidad cuando se anunció que Hermione sería negra en la obra de teatro El legado Maldito. A lo que se sumó un estudio de la Universidad de Pensilvania que relacionaba los valores aprendidos en la saga de Rowling con las preferencias políticas. Los lectores de la saga mágica eran más tendentes a rechazar la retórica intolerante y agresiva de Donald Trump.