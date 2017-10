Leticia Dolera denuncia abusos sexuales sufridos durante su carrera: "Nadie hizo nada"

Leticia Dolera ha narrado los abusos sexuales que ha sufrido durante su carrera en un artículo publicado en eldiario.es [consúltalo aquí completo] donde asegura que, con tan solo 18 años, un director de cine le tocó durante una fiesta. "Siento una mano en el pecho, en MI pecho, juraría que en mi teta derecha (...) Él tendrá más de 40. No tengo recursos para situaciones como esta y no especialmente tirada palante", dice la actriz a pesar de que le reprenda: "No puedes ir tocando las tetas a la gente". Este contesta con un "sí puedo, mira", y vuelve a tocarle, según Dolera.

"Salgo de ese lugar lleno de cobardes y me voy andando a casa. Por el camino lloro de asco y vergüenza. En casa, se lo cuento todo a mi madre. Me dice que vamos a poner una denuncia, le digo que no quiero", continúa Dolera. "Miro a los hombres adultos esperando que alguno le reprenda su comportamiento al director. Silencio." Finalmente no interpuso la denuncia porque en aquel momento sintió "que no es tan grave". "Me digo ahora, sí, una denuncia porque te toquen una teta sin permiso, una denuncia por agresión sexual, que es exactamente lo que ha sucedido", prosigue.

Dolera continúa con un episodio sucedido 10 años después, durante un rodaje en Francia. "En la escena que estamos rodando entro a un salón con un actor que me agarra del brazo", dice Dolera, que explica cómo en aquel momento alguien del equipo les pide que permanezcan en sus marcas, momento que aprovecha un actor para tocarla el culo. "Durante la espera, el susodicho, con el que no he intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la zona lumbar y... sí, me acaricia el culo. Lento, se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono, no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso ahí en medio.

La actriz explica que la barrera del idioma y la rabia contenida "no me permitían elaborar en mi cabeza un discurso que estuviera a la altura de la repulsa que quería expresar".

Una denuncia contra un sistema machista

Dolera denuncia que "una gran parte de la sociedad nos trate como trozos de carne. Como tampoco lo es que cuando una mujer denuncia una agresión la tachen enseguida de exagerada o mentirosa. No es cómodo que nos piropeen por la calle cuando, oh qué casualidad, no nos acompaña ningún hombre. Ni que nos llamen zorras o putas si vestimos mostrando parte de nuestra piel o nos adueñamos de nuestra sexualidad".

La actriz de Los últimos días y REC3: Génesis explica cómo muchos actos cotidianos machistas son vistos como normales por parte de la sociedad. También tiene palabras para el caso Harvey Weinstein del que dice que no es solo él, sino "Woody Allen y Oliver Stone defendiéndole". "Es Bill Cosby y los 50 testimonios de agresión y es Bill Cosby no siendo declarado culpable por la incapacidad del jurado popular de ponerse de acuerdo. Es James Toback, director de cine, a quien 40 mujeres han denunciado hace poco por abusos y violaciones", dice. El productor fue expulsado de la Academia de Hollywood recientemente después de que el New York Times destapase su largo historial de abusos y acosos en la industria del cine.

Dolera denuncia un "sistema judicial que prácticamente nos exige que tengamos grabadas en vídeo las situaciones de acoso" y recuerda "las campañas contra la violencia machista que ponen en las víctimas toda la responsabilidad (como la última campaña del Ministerio de Sanidad)" o los gritos a los futbolistas Rubén Castro -"era una puta lo hiciste bien"- y Gerard Piqué -"Shakira es de todos"- sobre sus novias.

Concluye la actriz cargando sobre las "campañas de publicidad que nos objetualizan, sexualizan y nos preguntan si somos buenas chicas" y "los libros de texto que todavía invisibilizan nuestra huella en la historia, en la ciencia y en el arte". También carga contra los "espacios en prensa o televisión que no nos dan voz o donde somos siempre minoría y artículos de opinión desprestigiando la necesaria lucha feminista".