'PC Fútbol', el juego que marcó una generación, resucita 10 años después

Hablar de PC Fútbol no es hacerlo solo de un videojuego, sino de toda una generación marcada por sus menús, la gestión de plantillas y los fichajes de unos jugadores que muchos ya están retirados. El título, que alcanzó el reconocimiento como uno de los simuladores deportivos más míticos, vuelve diez años después con versiones para iOS, Android y PC.

Según informa El Confidencial, PC Fútbol 2018 saldrá en noviembre para smartphones y tabletas, y meses después para usuarios de ordenador. Aun así, el juego será multiplataforma y se sincronizará entre los diferentes dispositivos donde se esté utilizando.

Aunque en esta ocasión los responsables de su desarrollo son las empresas IDC Games y Korner Entertainment, entre su equipo cuentan trabajadores del título originario de la saga. Los miembros de Dinamic Multimedia también han colaborado en un título que toma como base la considerada como una de las mejores versiones: la de 2001.

En las capturas recopiladas por El Confidencial se puede comprobar cómo PC Fútbol 2018 mantiene la estética de la versión de entonces adaptada para smartphones o tabletas. Además, como también venía siendo tradición, el comentarista Michael Robinson ilustrará la portada de juego.

Modo simulación de 'PC Fútbol 6.0'

No obstante, el título tiene una gran diferencia con respecto a los anteriores: no tendrá simulador 3D para los partidos. Como sus creadores explican a Teknautas, "Hemos estudiado todos los elementos del juego para centrarnos en lo más importante y dejar de lado aquello que no aportaba tanto".

Todavía se desconoce cuál será su precio, pero los desarrolladores indican que será inferior a los juegos antiguos de la saga. Entre sus opciones, permitirá elegir equipos de nueve ligas como la española, inglesa, alemana o italiana, entre otras. Lo que no tendrá será las licencias oficiales para nombrar a jugadores y clubes. Pero como viene siendo habitual, esto se podrá modificar fácilmente gracias a bases de datos realizadas por usuarios de la comunidad.

Una eterna franquicia incapaz de revivir

Todo comenzó en 1992, cuando la desarrolladora española de videojuegos Dinamic Software lanzó el Simulador Profesional de Fútbol que más tarde se convertiría en PC Fútbol. Gracias al éxito de la primera versión, sus fundadores decidieron crear Dinamic Multimedia para publicar anualmente un título de estas características.

De esta manera, los hermanos Pablo Ruiz, Víctor Ruiz y Nacho Ruiz, junto a Carlos Abril y José Ignacio Gómez-Centurión, fundaron una saga que con cada versión superaba sus ventas y reconocimiento. Como reflejan en el texto de El Confidencial, la entrega 6.0 llegó a acumular unas ventas de 600.000 unidades, más que incluso títulos como FIFA.

Menú de un partido en 'PC Fútbol 6.0'

A pesar del éxito de la franquicia, Dinamic Multimedia dejó de desarrollarlo en el año 2001. Cuando todos pensaban que estaban en su mejor momento, la empresa quebró tras acumular deudas, créditos y retrasos en los pagos. Después de eso, intentaron reflotarlo en 2005 con la venta de sus derechos a la editorial Planeta, que bajo la firma de Gaelco programó un juego repleto de fallos, tanto en su base de datos como en la simulación de los partidos.

Pero no fue la única vez que PC Fútbol intentó revivir. Los creadores de la franquicia también lo intentaron con FX Fútbol, que rescataba algunos de los aspectos originarios del título. Aun así, no fue suficiente para cautivar a unos aficionados ilusionados con cada nuevo renacer. Quizá, esta vez sea la buena.