¿Y si acudes a un espectáculo en el qué nadie, ni los propios artistas, sabe lo que puede pasar? La improvisación también tiene cabida en las programaciones del Circuito Café Teatro Valencia y para este fin de semana llega desde Zaragoza una compañía especializada, Teatro Indigesto, que ya han venido a Valencia en otras ocasiones llegando incluso a hacerse con el valorado Primer Premio en el Concurso 2015 ( ver vídeo aquí). Esta vez regresan al Circuito con una nueva propuesta,“Improcuento para adultos”, y sólo estarán este fin de semana. Puedes consultar la agenda en la web del Circuito.

Conozcámoslos un poco mejor:

Interesante propuesta la que traéis para concursar dentro del Circuito Café Teatro. Contadnos un poco cómo es vuestro mundo profesional y cuáles son vuestros objetivos.

Somos una compañía de teatro-improvisación independiente de Zaragoza que este año celebra su 10º aniversario. Nuestro objetivo siempre ha sido el hacer reír y emocionar. Los últimos ocho años nos hemos especializado en el teatro de la improvisación, investigando y formándonos de los grandes maestros.

Ya estuvisteis en el Circuito hace dos temporadas y además conseguisteis el 1º Premio al Mejor espectáculo con “secuestrados” ¿Cómo recordáis vuestro paso por el Circuito?

Éstas anteriores ediciones tuvimos una gran acogida por parte del público valenciano, la gente venía a vernos, porque recordaban el otro espectáculo SECUESTRADOS o reconocían el nombre de Teatro Indigesto. Valencia se ha convertido en una visita obligada en nuestro calendario, no solamente porque hemos conseguido hacer grandes amigos sino porque el público de Valencia es para nosotros todo un reto y el Circuito nos brinda la oportunidad de acercarnos a ellos.

Volvéis al Circuito con espectáculo nuevo ¿Qué tenéis preparado para esta temporada?

Un espectáculo infantil de improvisación!!!! Jajaja Queremos que el adulto se sienta como un niño y se permita decir y hacer lo que le dé la gana.

Vuestro estilo es sin duda original y arriesgado, difícil para la mayoría, vosotros que tenéis experiencia en improvisación, ¿Qué os sugieren las palabras equivocación y miedo?

Equivocación me sugiere...¡fuerte! Como decimos nosotros siempre, equivócate fuerte. No negamos la propuesta del compañero sino que la sumamos y la hacemos crecer.

Y el miedo me sugiere...¡valentía! Si el miedo es un estado emocional en el que los pensamientos negativos se apoderan de tu juicio, nosotros partimos de la base del no pensar, del no juzgarte, del hacer pasar un buen rato a la gente que quiere verte y de disfrutar en el escenario.

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos o aspiraciones relacionadas con vuestro trabajo?

Este año es nuestro décimo aniversario y en Zaragoza vamos a hacer un fiestón en toda regla. Un nuevo espectáculo de improvisación en el que van a subirse al escenario todos los artistas que han pasado por nuestra trayectoria. También es el quinto año que hacemos la edición del encuentro nacional Zaragoza Improvisa. Por otra parte junto con Diego Peña, cómico aragonés, JJ Sánchez y Encarni Corrales, estamos haciendo girando el último espectáculo de Teatro Indigesto "Mariví Mansión" improvisaciones terrorificamente divertidas. Y además, Encarni acaba de sacar un libro, en su segunda edición, sobre la improvisación y juegos que está teniendo muy buena acogida: "IMPRO 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral" Junto con Borja Cortés, Pablo Pundik, Alfredo Mantovani y José Ramón Muñoz.

¿Qué les dirías a los que nos leen si no han tenido la oportunidad de veros actuar dentro del Circuito?

Que vengan por favor jajaja!!!! Les diríamos que tenemos ganas de verlos, de reírnos y de crear historias improvisadas con ellos que son nuestros dramaturgos y que sin ellos no podemos hacer el espectáculo: Casi ná!!!!!!!!!

Y ahora nuestra sección… ¡Cotilleos de Humor!



Decidnos alguna cosa que nunca se os ocurriría hacer en una improvisación.

Realmente hemos podido hacer muchísimas barbaridades... cómo enseñarle el culo a la alcaldesa de un pueblo que estaba sentada en primera fila mientras los compañeros lloraban de risa y el público también... Entre otras…

Improvisadnos alguna idea de invento que aporte a la sociedad.



La suegra inactivada: nuevo robot que te ayudará a hacer las croquetas mejor que nadie.



El convento de Barbie: en el que en vez de hacer rosquillas hacen clases de pilates.



Unos petardos que no hagan ruido, más bien que hagan reír... ah bueno! que eso ya existe…



Contadnos algún recuerdo divertido de vuestras primeras improvisaciones.

Uno de los primeros recuerdos que tenemos es estar actuando en un pueblo en el cual te dicen: "...sobre todo no digáis que en la puerta de la iglesia hubo disparos..." y lo primero que hicimos (el subconsciente en la improvisación) fue... Disparos en la puerta de la iglesia y se levantaron cuatro abuelas de primera fila escandalizadas porque lo primero que oyeron fue a uno de los actores haciendo de cura diciendo: "me cago en el copón". Entre otras...

¿Tenéis alguna manía o fobia minutos antes de entrar en escena?

JJ siempre te quiere cambiar el Show minutos antes de salir a escena: te quiere cambiar los juegos, las historias, las estructuras...Y Encarni, cinco minutos antes de salir a escena, aún se está terminando de maquillar o peinar, tranquilamente como si faltará una hora y dice"...Tranquilos que no hay prisa"

