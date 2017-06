'Mediterranew Fest', el segell de qualitat per als festivals valencians

Sota el paraigua de Musix Festivals, la marca presentada l'any passat per l'Agència Valenciana de Turisme per a promocionar la música en terres valencianes, naix Mediterranew Fest, un segell per a promocionar els festivals de gran convocatòria.

El distintiu de qualitat pretén dotar als festivals de seguretat jurídica -especialment demandada pels promotors després de la cancel·lació del Marenostrum l'any passat- i a més aprofitar l'estirada dels esdeveniments per a vertebrar el territori i equilibrar l'afluència de visitants per totes les comarques.

El secretari autonòmic de Turisme i responsable de l'agència, Francesc Colomer, ha presentat aquest dimarts la marca i el seu reglament, acompanyat dels promotors dels festivals de major impacte a la Comunitat Valenciana com el Rototom, Arenal Sound, Medusa Sunbeach, Electrosplash, Low Benidorm, SanSan Festival i un llarg etcètera. Encara que no formen part de la marca -es preveu que estiga activa per al pròxim any-, els responsables d'aquests festivals han col·laborat amb l'agència per a crear el reglament.

El segell pretén que els esdeveniments i l'administració "caminen a una" en les fires i espais de promoció, una forma de crear marca valenciana i etiquetar Els certàmens musicals que "ens internacionalitzen, generen indústria cultural i prestigi", ha detallat Colomer. Per al dirigent autonòmic, els festivals que s'han anat consolidant "ens han anat singularitzant i avui constitueixen un element diferencial de l'oferta turística i cultural valenciana", que atrau El "turista del futur".

Els festivals que s'agrupen en aquest segell tindran dret a ser promocionats per l'Agència Valenciana de Turisme i podran accedir a formació, finançament i ús de la marca i la seua projecció en els mercats.

Per a pertànyer a la marca, els festivals hauran de passar determinats filtres com estar al dia de les obligacions fiscals, subscriure el codi ètic de turisme, respectar els veïns i el municipi en què se celebren, incloure artistes valencians en el seu cartell, adoptar protocols de seguretat i tenir un compromís social explícit, que es manifestarà en la divulgació de l'educació afectivosexual, prevenció dels abusos i una lluita efectiva contra la xenofòbia, així com en aportacions a ONG.

Les directrius de la nova marca estan consensuades amb promotors, ajuntaments, associacions empresarials turístiques, Federació d'Oci i Turisme (Fotur), associacions de consumidors i usuaris, SGAE, a més d'altres conselleries, amb l'objectiu que tots els implicats en un festival (els que participen i els que no) puguen estar a gust mentre aquest se celebra.