Mónica Oltra confía en cerrar con Podemos antes del 31 de octubre los presupuestos de la Generalitat de 2018

La Generalitat Valenciana sigue pendiente de la aprobación de sus presupuestos para 2018. Para sacar las cuentas adelante en las Corts, PSPV y Compromís necesitan el apoyo de Podem, que ya ha advertido reiteradamente que no dará su voto sin condiciones al Consell, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner en marcha la tasa turística y el sistema de retorno de envases (SDDR) en la Comunitat Valenciana de cara al próximo ejercicio.

Sin embargo, como ha reconocido la propia vicepresidenta Mónica Oltra, el Gobierno valenciano sigue trabajando para poder tener los presupuestos cerrados, con el apoyo de Podem, antes del próximo 31 de octubre: "Aunque si tenemos que trabajar en festivo para que estén el día 1 de noviembre, lo haremos". A su juicio, la postura de la formación morada es totalmente legítima, lógica y coherente: "Forman parte del pacto del Botànic y una de las tres patas del acuerdo de Gobierno, lo que quieren es participar en la elaboración de los presupuestos".

Oltra ha considerado que no es una opción la prórroga de las cuentas autonómicas: "Tiene que haber presupuesto sí o sí, porque si no, no podremos sacar adelante las políticas recogidas en el Botànic". En este sentido, ha insistido en que no contempla otra opción que no sea sacarlos adelante con el respaldo de Podemos, y descarta una negociación global con el PP y Ciudadanos, "lo que no quiere decir que después no se acepten enmiendas".

Manifestación por una financiación justa

La vicepresidenta valenciana ha defendido la manifestación convocada por los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, y que cuenta con el respaldo de la patronal valenciana, para el próximo 18 de noviembre para exigir una financiación justa para la Comunitat Valenciana: "Es oportuna, necesaria y perentoria para visibilizar la situación en la que nos encontramos".

Así mismo, ha insistido en que todavía hay tiempo para que se sumen a la marcha PP y Ciudadanos para dar mayor imagen de unidad. "No es una manifestación contra nadie", ha recalcado, al tiempo que ha querido valorar que ambos partidos sí que estén dentro del acuerdo de las Corts y han firmado el manifiesto: "Yo espero que todos los que han firmado el manifiesto estén el día 18 en la calle".