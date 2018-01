Mercy, la niña nacida en un rescate en el Mediterráneo que inspira la canción de Francia para Eurovisión

21 de marzo de 2017. El buque Aquarius, fletado por Sos Méditerranée y Médicos Sin Fronteras, llega al puerto de Catania (Sicilia) con 945 supervivientes a bordo. Entre ellos está Taïwoo, una mujer de origen nigeriano que se había embarcado en una lancha en Libia para cruzar el Mediterráneo.

Junto a Taïwoo, exhausta por la travesía y ocho horas de parto, una recién nacida llora. "La llamaré Mercy", dijo la madre. Y su nombre ahora llega en forma de canción a Eurovisión, tras haber sido elegida para representar a Francia el próximo mayo en el festival europeo.

La mujer y su bebé fueron trasladadas al hospital tras atracar en el puerto siciliano. Su padre no pudo estar presente durante el nacimiento de su hija. Según Taïwoo, aún estaba detenido en una cárcel libia.

"No fue un parto fácil, el bebé estaba en una posición posterior y la madre estuvo de parto durante ocho horas", explicó poco después Elizabeth Ramlow, matrona de MSF. Los nacimientos durante las operaciones de rescate no son comunes, según Sos Méditerranée. En los dos años de misión del Aquarius, han nacido cinco niños a bordo, incluida Mercy.

"No sé cómo se vio capaz de pisar ese bote en Libia, debe de haber sentido que no tenía otra opción", señaló Ramlow. Desde aquel día, las ONG no tienen noticias de Ramlow y su pequeña.

Mercy, que significa "Piedad" en inglés, ha inspirado la canción que ha sido elegida para representar a Francia en la próxima edición del concurso televisivo Eurovisión. Tras el ver el tweet de un periodista francés donde anunciaba el nacimiento del bebé, el dúo Madame Monsieur quiso indagar en la historia de la niña y escribir una canción con su nombre.

Sa maman Taiwo, nigerianne, et Mercy (3,7 kg), se portent bien. Sur cette photo avec son oncle. pic.twitter.com/B1FpqlP37M — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 21 de marzo de 2017

Mercy es una canción que "simboliza la esperanza en el horror" , ha asegurado la cantante Émilie Satt, componente de Madame Monsieur junto con su compañero Jean-Karl Lucas, que competirán en Lisboa el próximo mayo.

"Nací esta mañana, mi nombre es Mercy. En medio del mar, entre dos países. Soy todos estos niños que el mar se ha llevado", dice la letra del tema que se hizo con la victoria este sábado gracias al apoyo mayoritario de los espectadores. "Es maravilloso que sea el voto popular el que permita a Mercy representar a Francia en Eurovisión. Es evidente que los franceses han votado con lucidez y corazón", celebró Francis Vallat, presidente de Sos Méditerranée en el país galo.

"Qué burla hacia los populistas y qué lección de responsabilidad para todos aquellos -empezando por nuestros líderes- que dudan o ponen límites a salvar a los seres humanos que huyen del crimen contra la humanidad. El mensaje es claro: pase lo que pase, no es una opción dejar que los migrantes se ahoguen, ni con ellos nuestros valores y nuestra conciencia", añadió Vallat.

185 personas han muerto en el Mediterráneo en 2018

Pocas horas antes de que el nombre de Mercy resonara en los medios franceses el pasado sábado, otro bote hinchable se había hundido a los pies de Europa. Al menos tres mujeres murieron en el naufragio y se desconoce el número de desaparecidos, aunque se cree que entre ellos hay varios niños. Seis menores fueron rescatados en estado inconsciente por la tripulación del Aquarius.

En lo que va de año, 185 personas han perdido la vida en su intento de cruzar el tramo de mar que une Libia e Italia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sus nombres se suman a los de los 3.119 refugiados y migrantes que murieron en el Mediterráneo en 2017. Diversas ONG y organismos como Acnur han exigido a los Gobiernos europeos en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías legales y seguras de entrada para que estas personas no se vean empujadas a arriesgar su vida en el mar.