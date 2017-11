Montoro asegura que Madrid es el único ayuntamiento que "se niega" a cumplir la ley de estabilidad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha justificado este miércoles la decisión de controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid alegando que es la única administración que se niega a cumplir la Ley de Estabilidad, algo que a su juicio es "inaceptable".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montoro ha explicado que "todas" las administraciones públicas están cumpliendo la Ley de Estabilidad. Según la AIReF, Valencia, Bilbao, Córdoba y Gijón, y probablemente Palma de Mallorca y Murcia, incumplirán en 2017 la regla de gasto por la que se ha intervenido el consistorio de Manuela Carmena. Barcelona y Zaragoza no cumplirán con el Objetivo de Estabilidad (2,9% del PIB de deuda).

"No vayamos a descubrir ahora que Madrid tiene superávit, que lo tiene desde hace años, como también miles de administraciones en España, y todas estamos obligados a cumplir las reglas del crecimiento del gasto", ha precisado Montoro.

Esa reglamento supone, ha añadido, que ningún ayuntamiento puede promover un aumento de su gasto por encima de un porcentaje vinculado al crecimiento de la economía, un principio de "gobernanza europea" que el gobierno quiere preservar porque, en su opinión, hace posible que la economía españoles se esté recuperando.

Según Montoro, lo que diferencia a Madrid del resto de administraciones es que se niega a cumplir la obligación de presentar planes económicos y financieras de acuerdo con esa regla. Y a quienes aseguran que hay más, ha retado a que le indiquen qué otra administración incumple la ley porque para poder identificarla y exigir el cumplimiento.

"Lo que no es aceptable es que los máximos responsables del Ayuntamiento de Madrid declaren que no están dispuestos a cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria --ha asegurado--. Sánchez Mato volvió a decir que no quería cumplir esa ley y no es una autoridad para decir que va a incumplirla. Si quiere, que la cambie en el Congreso, pero mientras no tengan mayoría, vamos a aplicarla".