Villalobos asegura sin datos que lo apoyen que "hay un número importante de personas que están más años cobrando la pensión que trabajando"

La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo y diputada del PP, Celia Villalobos, ha afirmado este martes que "hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando". La Seguridad Social no cuenta con estadísticas al respecto, mientras que fuentes del PP no han aclarado si Villalobos tiene datos concretos que no se hayan hecho públicos, ni a qué tipo de pensión se refería. Fuentes de la Comisión del Pacto de Toledo aseguran que de existir estos informes, ellos no los han visto.

La ley en España establece que para cobrar la pensión contributiva completa se han de haber cotizado como mínimo 35 años y la edad de jubilación está establecida en los 65 años, con lo que habría que vivir más de 100 años para se produjera un extremo como del que advierte Villalobos. Las prejubilaciones no estarían incluidas, ya que son las empresas las que se hacen cargo de los emolumentos de estos colectivos hasta que entran efectivamente en la edad de retiro. Otra opción posible es la de los escasos regímenes que reconocen prejubilación por penosidad, por ejemplo los mineros.

La que fuera ministra de Sanidad con José María Aznar podría referirse al colectivo que se jubila con menos años cotizados, y por lo tanto cobra una pensión menor. A día de hoy, como mínimo deben cotizarse 15 años para poder optar a una pensión contributiva de jubilación, que es de tan solo la mitad de la base reguladora. Es decir, en este colectivo, aquellos que vivan más de 80 años (la esperanza de vida es de 83) estarían cobrando pensión más años de los que han cotizado. Por debajo de esos años de cotización estaríamos hablando de una pensión asistencial. La pensión mínima de jubilación es de 637 euros al mes.

No hay datos estadísticos sobre cuántos pensionistas están en esta circunstancia. En total, son 6 millones los retirados por jubilación que hay en España. De ellos, 1,6 millones tienen más de 80 años, aunque no se especifica en los datos de la Seguridad Social cuántos de ellos se han jubilado con quince o menos años cotizados.

Según Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, aún sin poder desgranar tales datos es complicado creer que hay "un número importante" de personas que cobra más años de los que cotiza. "Me parece poco serio ese tipo de afirmaciones sin un mínimo de respaldo estadístico o argumental, pues es dejar caer que hay muchos pensionistas que viven del cuento", asegura Ruesga.

"Tengo la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado"

En su intervención en Los Desayunos de TVE, Villalobos ha explicado que el panorama de las pensiones, que en la actualidad sí están garantizadas, ha dicho, es cada vez menos sostenible "porque gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor. Yo tengo 68 años y estoy divina de la muerte".

Para resolverlo, la presidenta del Pacto de Toledo recomienda ahorrar. "Seguimos teniendo un problema porque tenemos más de nueve millones de pensionistas y se va a ir incorporando la generación del baby-boom" y "tengo la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado, preocupaos del ahorro".

En concreto, Villalobos ha afirmado que se van a tomar "medidas importantes" en el Pacto de Toledo, como potenciar planes de pensiones de empresas, y en concreto la llamada "mochila austriaca". Se trata de "un fondo privado, que no necesariamente tiene que ser del banco, puede ser de la empresa, en el que tú metes dinero y cuando te jubilas si la pensión ha bajado, tienes un complemento que se ha generado a lo largo de la vida profesional", ha dicho Villalobos. .