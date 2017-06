Los hoteleros descartan un impacto negativo en el turismo en Huelva por el incendio

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, ha descartado hoy un impacto negativo en el sector turístico de Huelva como consecuencia del incendio declarado el sábado en el paraje "La Peñuela" de Moguer y que ya ha sido controlado.

"No esperamos realmente un efecto negativo. La zona donde ha habido el incendio no tiene un volumen de infraestructuras hoteleras turísticas importante, es más bien residencial. No creemos que afecte directamente a la temporada", ha dicho Molas en una rueda de prensa para presentar las previsiones de los hoteleros para el próximo verano.

El incendio, que ha afectado a una amplia superficie de masa forestal del entorno de Doñana e incluso parte del parque natural, no ha dañado en cambio la zona turística más importante de la provincia, ha apuntado el presidente de CEHAT, que ha explicado que ha estado en contacto con la asociación hotelera local.

Ha detallado que ha habido un cámping muy afectado, "totalmente destruido", que va a tardar en recuperarse y ha perdido la temporada, así como un complejo de restauración afectado.

Molas ha hecho un llamamiento a que se preste a Huelva toda la ayuda posible y, en ese sentido, ha animado a los turistas a pasar sus vacaciones en esa provincia.