La fruta de hueso será de mucha calidad esta campaña

La producción española de fruta de hueso (albaricoque, cereza, ciruela, melocotón y nectarina), que acaba de empezar en Huelva y se extenderá en los próximos meses por gran número de comunidades autónomas, será de "mucha calidad" y "un poco inferior en volumen a la de 2016", cuando hubo sobreproducción.



Así lo ha avanzado a Efeagro Miguel Ángel Gómez, uno de los miembros del Comité de Fruta de Hueso de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex) y director gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex).



Gómez ha explicado que, aunque hasta mediados del mes de mayo no se podrá hacer una estimación fiable del aforo de producción, "el invierno y la primavera han sido buenos y han venido bien a la fruta excepto por alguna helada puntual", lo que hace prever que habrá "buena calidad" tanto de aspecto como de sabor.



En cuanto al volumen, ha calificado la presente campaña de "normal" ya que "no se espera la sobreproducción de 2016 pero tampoco que vaya a faltar fruta".



Gómez ha apuntado que el Comité de Fruta de Hueso de Fepex confía en que este año se apruebe una "nueva campaña de ayudas" para contrarrestar el veto ruso y que aumenten los envíos de ciruela a China, que comenzaron en julio pasado y sumaron casi 800 toneladas en 2016, el 90 % de origen extremeño.



Y es que, según ha recordado, el cierre de las fronteras rusas a la fruta española "ha afectado y sigue afectando mucho al sector de hueso, sobre todo al de Aragón y Cataluña", al provocar "una saturación del mercado" que no se puede corregir porque "no se trata de cultivos anuales sino de árboles en los que se invierten años".



La campaña de fruta de hueso ha comenzado en Huelva con la producción temprana de melocotón y nectarina y luego se extenderá por Sevilla, Murcia y Comunidad Valenciana hasta finalizar en las zonas de Aragón y Cataluña.



Ha explicado que Murcia es la región de referencia para el albaricoque, que también se cultiva en Cataluña, Aragón, Extremadura y Sevilla y cuya campaña fuerte es en mayo.

Cerezas

Sobre la cereza ha indicado que aún no es posible evaluar si en 2017 Aragón vuelve a registrar una mayor producción que el Valle del Jerte (Cáceres), donde fue más corta el año pasado debido a las lluvias; Alicante también cuenta con un volumen importante, pero inferior.



La ciruela, que se recoge principalmente en Extremadura pero también en Sevilla, Murcia y Cataluña tiene su pico fuerte de campaña a mediados de junio, mientras que las zonas de referencia para el melocotón están repartidas por Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Extremadura.



La fruta de hueso es el principal cultivo de frutas no cítricas en España, con una exportación en 2016 de 1.039.067 toneladas, un 2 % menos que en 2015, por un valor de 1.095 millones de euros (-1 %), según los datos de la Dirección General de Aduanas procesados por Fepex.



De esta cantidad, 418.814 toneladas correspondieron a nectarina, un 11 % menos que en 2015, por un valor de 413,4 millones de euros (-8 %) y otras 407.402 toneladas a melocotón (+7 %), cuyo valor alcanzó 387 millones de euros (+7 %).



Hay que sumar a lo anterior 109.184 toneladas de ciruelas, el mismo volumen que en 2015, por un valor de 112 millones de euros (+4 %); 80.010 toneladas de albaricoque, la misma cantidad que en 2015, por un valor de 115,3 millones (+1 %), y 23.657 toneladas (-31 %) de cereza por un valor de 67,5 millones (-2 %).



La UE concentró el 92 % de las exportaciones de fruta de hueso de España, y China, a la que España realizó sus primeros envíos el pasado verano, recibió 779 toneladas de ciruela, 29 toneladas de melocotón y 22 toneladas de nectarina, según han precisado desde Fepex.