Asesinada una periodista de investigación de Malta tras explotar una bomba en su coche

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación de los llamados "Papeles de Malta" que reveló cómo el país se había convertido en un paraíso fiscal, ha sido asesinada a través de una bomba que fue colocada en su coche en Bidnija, en el norte de la isla, por causas aún por esclarecer.

La periodista había presentado hace días una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte, informa el diario maltés Times of Malta.

La explosión se produjo en torno a las 15.00 horas locales (13.00 GMT) a pocos metros de su casa por causas que aún están siendo investigadas y fue uno de sus hijos, que se encontraban en su domicilio, quien escuchó la explosión y avisó de lo que había sucedido.

La policía explicó que la explosión fue extremadamente fuerte y que el vehículo, un Peugeot 108, quedó despedazado y esparcido por la zona.

Al lugar del siniestro se trasladaron miembros de la policía, los bomberos, equipos de emergencia y forenses, que aún peinan las calles y tratan de determinar las causas de lo ocurrido.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha criticado el suceso y ha afirmado que "nadie puede justificar un acto bárbaro como este", en alusión a un posible atentado.

"Este es un ataque bárbaro contra un ciudadano y la libertad de expresión, no descansaré hasta que se haga justicia. El país merece justicia", escribió en un mensaje en la red social Twitter.

This is a spiteful attack on a citizen and freedom of expression. I will not rest until justice is done. The country deserves justice -JM