Qué pasa en la guerra de Ucrania: Rusia gana terreno en el este mientras Kiev espera las armas de EEUU

El Ejército ruso ha conseguido profundizar su avance en el este de Ucrania, apoderándose de nuevos territorios y forzando a las unidades de Kiev a replegarse a nuevas posiciones antes de que la asistencia militar estadounidense aprobada recientemente llegue al frente. El comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, ha admitido que la situación en el campo de batalla “ha empeorado” y que Rusia está “intentando hacerse con la iniciativa estratégica y romper la línea del frente”, con “una ventaja significativa en fuerzas y medios”.

En un mensaje de Telegram, Sirski afirmó este domingo que las tropas de Moscú están “atacando activamente a lo largo de toda la línea del frente y en algunas direcciones tiene éxitos tácticos” y también confirmó que el Ejército ucraniano se ha retirado al oeste de la zona de Avdivka, que cayó en manos rusas el pasado mes de febrero tras una dura batalla que devastó la ciudad. Desde la captura de este bastión, las fuerzas de Vladímir Putin han seguido adentrándose lentamente en el este ucraniano aprovechando los problemas con los proyectiles de artillería y mano de obra de Kiev, y la zona sigue siendo uno de los grandes epicentros de la guerra actualmente.

En concreto, según indicó el máximo comandante, las unidades ucranianas han retrocedido a nuevas posiciones al oeste de tres pueblos en el frente de la región oriental de Donetsk: de Berdichi y Semenivka, ambas al norte de Avdivka, y Novomijailivka, más al sur, cerca de la también ocupada ciudad de Marinka. Sirski aseguró este domingo que Rusia ha desplegado cuatro brigadas para este asalto e intenta abrirse paso hasta la ciudad de Pokrovsk, un centro logístico para el Ejército ucraniano.

Los combates aquí son encarnizados. “En general, el enemigo logró ciertos éxitos tácticos en estas áreas, pero no pudo obtener ventajas operativas”, dijo el jefe de las fuerzas de Kiev, que no mencionó la situación de Novobakhmutivka, otro pueblo próximo a Berdichi cuya captura se atribuyó el Ministerio de Defensa ruso este domingo.

La ofensiva rusa en el este de Ucrania Kiev N 10 km Área ampliada Pokrovsk Ocherétine Berdichi Semenivka Avdivka Donetsk Marinka Novomijailivka Áreas bajo control ruso Áreas de avance del ejército ruso Zonas en las que Ucrania ha recuperado el control FUENTE: ISW

Así, el avance de las tropas rusas al oeste de Avdivka se ha acelerado en los últimos días. El sábado, el Grupo Khortytsia de las Fuerzas Terrestres ucranianas reconoció que las tropas rusas habían logrado irrumpir y afianzarse en una parte de Ocherétine, una localidad de primera línea a escasos kilómetros de Berdichi y Semenivka, al noroeste de Avdivka. La de Ocherétine fue una incursión repentina e inesperada que precedió al resto de éxitos en la zona, explica en la red social X Pasi Paroinen, analista de Black Bird Group. Aquí, las fuerzas rusas han creado un estrecho saliente, adentrándose en territorio ucraniano y amenazando las posiciones cercanas de Kiev.

“Las razones exactas de este éxito repentino no están del todo claras, pero es probable que tengan que ver con una rotación chapucera de las tropas, una mala asignación de los recursos y problemas de coordinación de las fuerzas procedentes de múltiples brigadas diferentes (...) agravado por la falta general de municiones y mano de obra”, dice Paroinen. “Los rusos presionan constantemente las líneas ucranianas con asaltos a pequeña escala y acciones de sondeo que buscan explotar exactamente este tipo de condiciones. Tras el repentino éxito en Ocherétine, los rusos comenzaron rápidamente a concentrar fuerzas adicionales en la grieta”.

A su juicio, aunque el avance brusco sobre Ocherétine “puede haber sido oportunista”, los soldados rusos “estaban ciertamente preparados para explotarlo y su captura abre una variedad de nuevas oportunidades tácticas para el atacante”, y tras su penetración en la localidad capturaron rápidamente otras, como Novobakhmutivka, explica el analista. “Los ucranianos han estado construyendo nuevas líneas defensivas a un ritmo rápido durante los últimos meses tras la caída de Avdivka, pero estas líneas todavía están muy en construcción”, agrega.

El mapa actualizado del canal de análisis militar Deep State de Ucrania muestra nuevos avances rusos al noroeste de Ocherétine, y también asegura que Rusia ha ocupado Berdichi. Este lunes, un día después de admitir un empeoramiento de la situación en la línea del frente, el Ejército ucraniano ha afirmado en su parte matutino que ha frustrado 55 ataques rusos en la zona de Avdivka –mencionan la zona de Ocherétine–, mientras que el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que se ha apoderado de la localidad de Semenivka.

En su informe de este domingo, los analistas del think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señalaron que las últimas retiradas ucranianas “todavía no han facilitado rápidos avances tácticos rusos”, lo que sugiere que las fuerzas de Kiev “están frenando” el progreso de las tropas de Moscú hacia el oeste y sostienen que es improbable que estas últimas “logren una penetración operacionalmente significativa más profunda en la zona a corto plazo”. Añaden que la llegada de refuerzos ucranianos recompuestos, anunciados por Sirski, “permitirá probablemente a las fuerzas ucranianas frenar los avances tácticos rusos y posiblemente estabilizar el frente”. Según indican, las tropas de Kiev se enfrentan a una desventaja de uno a tres hombres al noroeste de Avdivka.

A los avances desde Avdivka se suman los intentos rusos de ganar terreno alrededor de Chasiv Yar, más al norte, cerca de Bajmut, que Moscú arrebató a Kiev hace casi un año después de una costosísima batalla de desgaste. Chasiv Yar, con una posición en un terreno elevado, se considera importante desde el punto de vista operativo, porque desde ella, las fuerzas rusas podrían lanzar operaciones hacia ciudades importantes que llevan mucho tiempo tratando de tomar en Donetsk, como Kostantinovka. Según el ISW, Rusia podría intentar apoyar las operaciones alrededor de Chasiv Yar desde su saliente al noroeste de Avdivka, pero no está claro que vayan a optar por avanzar hacia el norte.

Ucrania espera los suministros occidentales

Tras la fracasada contraofensiva militar ucraniana de verano pasado y sin resolución diplomática a la vista, las fuerzas rusas tomaron la iniciativa y conservan la ventaja más de dos años después del inicio de la invasión a gran escala, con la que ocupan casi el 20% del país. Ahora, Kiev espera poder estabilizar su posición en el frente una vez que reciba nuevo armamento bajo el paquete estadounidense de 61.000 millones de dólares aprobado la semana pasada tras meses de resistencia de los republicanos de extrema derecha. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que incluso cuando llegue nuevo apoyo estadounidense, es posible que Rusia siga logrando avances tácticos en las próximas semanas.

Se cree que esta asistencia tardará varias semanas en llegar a las unidades de primera línea y tener efectos tangibles en el campo de batalla. Un alto cargo de seguridad de Kiev ha declarado a The Guardian que pasarán “uno o dos meses” antes de que llegue a las tropas y les permitan contrarrestar los ataques rusos, aunque sugieren que algunas armas, como la munición de artillería de 155 mm, llegarán antes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció el viernes que liberará 6.000 millones de dólares en ayuda militar para aumentar el acceso de Kiev a misiles Patriot –que también España se ha comprometido a enviar a Ucrania– mientras que el presidente Volodímir Zelenski ha vuelto a pedir a sus aliados más sistemas de defensa antiaérea tras un nuevo bombardeo ruso que dañó, una vez más, el sistema energético.

Este lunes, Zelenski ha afirmado, sin dar más detalles, que parte de la ayuda estadounidense ha empezado a llegar, pero ha insistido en que se debe acelerar la entrega. A su lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de visita en Kiev, ha dicho: “No es tarde para que Ucrania prevalezca”.

Según el ISW, el Kremlin está intentando aprovechar la oportunidad mientras Ucrania espera la llegada al frente de la ayuda de seguridad estadounidense –una idea que también ha expresado Zelenski– y es probable que sus logren “avances tácticos significativos en las próximas semanas”, pero sigue siendo improbable que superen las defensas ucranianas. “La llegada de la ayuda estadounidense al frente en las próximas semanas permitirá a las fuerzas ucranianas hacer frente a sus actuales limitaciones de material y contrarrestar las operaciones ofensivas rusas en curso, y las fuerzas rusas parecen estar intensificando sus esfuerzos para desestabilizar las defensas ucranianas y ganar terreno antes de la llegada de la ayuda de seguridad estadounidense”, dicen los analistas, que se hacen eco de que dos oficiales de los servicios de inteligencia ucranianos declararon al Financial Times que Rusia está intentando preparar el campo de batalla para una operación ofensiva rusa a mayor escala para finales de mayo o junio. No obstante, su escala e intensidad no están claras. El ISW cree que es probable que Ucrania pueda impedir avances rusos importantes en verano y sea capaz de estabilizar el frente en los próximos meses.

Por el momento, Kiev sigue lidiando una escasez de tropas y la ventaja de la potencia de fuego de Moscú. El destacado analista militar Rob Lee cree que, sobre todo, el paquete estadounidense ayudará a Ucrania a defenderse este año y en 2025. Según explicó en Twitter, la mano de obra “se ha convertido en el problema más apremiante” para Ucrania, “agravado por la reducción de las entregas de municiones y equipos durante el invierno”. En las últimas semanas, los legisladores ucranianos han aprobado medidas polémicas para agilizar el servicio militar obligatorio y reducir la edad para que los hombres puedan ser reclutados para el servicio militar de 27 a 25 años.

“Es de esperar que esto mejore la situación de la mano de obra, pero llevará tiempo movilizar y entrenar a los soldados/unidades”, dice Lee, quien remarca que cuanto “más se tarde en mejorar la situación de los efectivos, menos probable será que Ucrania pueda llevar a cabo una ofensiva en 2025”. A su juicio, la mano de obra será probablemente el factor “más importante que determinará la trayectoria de la guerra”.

“Si Ucrania puede estabilizar el frente y arreglar la situación de la mano de obra en 2024, cuando Rusia tiene una serie de ventajas, 2025 podría ser más favorable porque la capacidad de producción occidental aumentará y las pérdidas de equipos rusos podrían convertirse en un problema mayor. Si la situación de la mano de obra no mejora, la segunda mitad de 2024 será probablemente más difícil para Ucrania que la primera”, concluye el experto.