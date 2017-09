Reino Unido eleva el nivel de amenaza terrorista al máximo tras la explosión en el metro de Londres

El Reino Unido ha elevado a 'crítico' el nivel de amenaza terrorista contra el país, el más alto posible, lo que significa que un atentado puede ser inminente, según ha anunciado este viernes la primera ministra británica Theresa May.

Este mediodía un envase de plástico blanco ha estallado ocasionando quemaduras y cortes en el cuerpo de varios pasajeros que se encontraban en un convoy en la estación de Parsons Green. La cifra de heridos asciende a 29, que fueron trasladados inmediatamente a varios hospitales. Varios de ellos han sido dados de alta ya. No se teme por la vida del resto, según han informado los servicios de ambulancias londinenes.

A lo largo de la mañana, el cuerpo antiterrorista de Scotland Yard asumió la operación y la policía confirmó el acto como terrorista: "El incidente en el vagón de la estación de Parsons Green es declarado un incidente terrorista".

The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident