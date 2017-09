La Policía investiga la explosión en el metro de Londres como un acto terrorista

Las autoridades británicas están investigando una explosión en el metro de Londres como un acto terrorista, en el que han resultado heridas 22 personas. Los heridos han sido trasladados a hospitales, aunque en principio no se teme por la vida de ninguno de ellos, informaron los servicios de ambulancias londinenes. Un envase de plástico blanco ha estallado ocasionando quemaduras y cortes en el cuerpo de varios pasajeros que se encontraban en un convoy en la estación de Parsons Green.

Aunque el servicio de ambulancias londinense informó de la existencia de 18 heridos, la sanidad pública británica, NHS, ha afirmado más tarde que el número de hospitalizados asciende a las 22 personas.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) 15 de septiembre de 2017

A través de las redes sociales, la Policía Metropolitana informó a primera hora de un " incidente" en la parada de la District Line, en el suroeste de la capital británica. Tanto la estación, como parte de la línea, ha sido cerrada –entre Earls Court y Wimbledon–, mientras actúan los servicios policiales y de emergencias.

A lo largo de la mañana, el cuerpo antiterrorista de Scotland Yard asumió la operación y la policía confirmó el acto como terrorista: "El incidente en el vagón de la estación de Parsons Green es declarado un incidente terrorista".

The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 de septiembre de 2017

El jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, ha comparecido ante los medios a las 11.45 (hora en Londres), y ha confirmado que la explosión ha sido debida a un artefacto explosivo de fabricación casera. Aunque Rowley no ha respondido sobre si se ha producido la detención de alguna persona, Scotland Yard indicaba en un comunicado a las 13h que no se había producido ningún arresto.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, por su parte ha afirmado en una entrevista con la radio LBC que "hay una persecución" en curso, en referencia a la búsqueda de la persona o personas responsables de haber depositado este artefacto en el vagón en cuestión. Khan ha rechazado dar detalles del dispositivo policial y no ha concretado si ya hay algún sospechoso en concreto.

Rowley detalló ante los medios que la mayoría de los heridos están siendo atendidos debido a quemaduras y que habrá un mayor despliegue policial en la capital londinense, especialmente en los medios de transporte.

Tanto BBC vomo The Guardian sostienen, citando fuentes policiales, que el artefacto solo explotó o ardió parcialmente, lo que indica que el explosivo casero podía haber causado mayores daños.

The Guardian, que informa de que los edificios de los alrededores han sido evacuados, ha publicado un vídeo en el que se puede ver el objeto ardiendo en el interior del vagón de metro.

Los medios británicos recogen los primeros testimonios de los testigos de lo ocurrido. Olaniyi Shokumbi, de 24 años, contó a The Guardian que estuvo en la estación de Parsons Green en el momento del caos posterior a la explosión. "Vi cientos de personas corriendo. Oía gritos y gritos. Salí corriendo también". En su huida, los presentes se empujaban unos a otros y saltaban las barreras del metro, según su relato.

La BBC recoge el testimonio de Nicole Linnell, de 29 años: "Vimos a gente corriendo por las vías, unas 30 o 40 personas".

Theresa May: "Mis pensamientos están con los heridos"

La primera ministra, Theresa May, ha difundido un comunicado en el que expresa su agradecimiento a las fuerzas de seguridad. "Mis pensamientos están con los heridos en Parsons Green y los servicios de emergencia que, una vez más, están respondiendo con rapidez y valentía a lo que se sospecha que es un incidente terrorista", ha dicho May.

PM: My thoughts are with those injured at Parsons Green and emergency services who are responding bravely to this terrorist incident. — UK Prime Minister (@Number10gov) 15 de septiembre de 2017

El Gobierno ha informado de que la primera ministra coordinará esta tarde una reunión del comité de emergencias Cobra para analizar el acto terrorista.

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, por su parte ha pedido "calma" y subrayó la importancia de "no especular" sobre la naturaleza de la explosión.

El alcalde de Londres dijo que la ciudad "condena totalmente a los horribles individuos que intentan usar el terror para hacernos daño y destruir nuestro modo de vida".

. @metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu — Mayor of London (@MayorofLondon) 15 de septiembre de 2017

La policía pide a la población que se aleje del lugar

La Policía ha recomendado a los ciudadanos que se alejen del lugar del incidente: "Aconsejamos a la gente evitar la zona". Además ha instado a la población a utilizar el servicio de autobuses de South Western & Overground para llegar a sus destinos.

Las autoridades británicas han pedido colaboración a la población a través de las redes sociales . "Pedimos a todo el mundo que se mantenga vigilante y nos informe de cualquier comportamiento sospechoso con mensaje al 61016 o llamando al 0800 405040". También han instado a que envíen imágenes de lo sucedido a una página web.

Los pasajeros de los vagones contiguos al de la explosión han permanecido retenidos durante varios minutos mientras bomberos y policías rodeaban y supervisaban el convoy, según han relatado varios testigos en las redes sociales.

El Reino Unido ha sufrido este año varios atentados, como el perpetrado el pasado marzo ante el Parlamento de Londres; el del estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, en mayo; el del Puente de Londres, en junio, y otro, también en junio, en una mezquita del norte de la capital británica.