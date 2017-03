Varios heridos en un atentado junto al Parlamento británico

Según las primeras informaciones, se han producido varios atropellos y, al menos, un ataque a un policía en los alrededores del Parlamento británico hacia las 16:00 horas de este miércoles. Como respuesta, la policía ha abatido a un supuesto atacante del que todavía no se tienen más detalles.

El parlamentario conservador David Lidington ha comunicado al resto de representantes que "un agente de policía ha sido apuñalado" y que el "supuesto atacante ha sido disparado por la policía" tras un "serio" incidente en la zona del parlamento. Hasta el Parlamento se han desplazado los servicios de emergencia.

La policía protege a esta hora el Parlamento Británico con fuertes medidas de seguridad. Hacia las 16:30 horas Theresa May ha sido evacuada según muestra un vídeo grabado por un empleado de la cámara.

Como consecuencia, el Parlamento británico ha suspendido de forma temporal sus sesiones después de que se escuchasen en el exterior del edificio disparos, informa the Guardian.

Según Reuters, al menos una docena de personas ha resultado heridas. Algunos testigos, entre ellos políticos y periodistas, han tuiteado que han escuchado un ruido fuera de los edificios, cuenta la BBC. Algunos testigos también afirman haber visto a un hombre con un cuchillo, según el mismo medio.

The Guardian también informa de que un vehículo ha arrollado a varias personas en el puente de Westminster, cercano al Parlamento. Un periodista que ha podido ver lo sucedido ha contabilizado a al menos siete personas tiradas en el suelo. No se sabe por el momento si esto ha sucedido antes o después, o si ambos incidentes están relacionados.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ