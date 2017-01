Donald Trump firma su primera orden ejecutiva contra el Obamacare

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha rubricado su primera orden ejecutiva como mandatario del país instruyendo a las agencias gubernamentales para que "alivien las cargas del Obamacare", como se conoce a la reforma sanitaria impulsada por su predecesor, Barack Obama.

Así, el multimillonario pretende que las agencias federales actúen en la medida de lo posible desoyendo las directivas de la reforma sanitaria de Obama, mientras el Congreso halla el camino para derogar y sustituir el actual sistema de salud.

El documento "ordena a los departamentos y agencias aliviar la carga de Obamacare a medida que avanzamos para revocarlo y reemplazarlo", dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien no aclaró los detalles de la orden.

Donald Trump compartió en su cuenta de Twitter como presidente ( @POTUS) el momento de la firma de esta primera orden bajo su mandato.

Signing documents to allow Mattis and Kelly to be sworn into Cabinet and an executive order on #Obamacare. https://t.co/zg3WP9w8xC pic.twitter.com/OMOGLTkCDA