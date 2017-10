Expertos de la CHS intentan desmontar el informe Greenpeace sobre la cuenca del Segura

Hasta 25 expertos en materia hídrica han firmado una misiva a Greenpeace España en el que se defienden de las acusaciones de escaso conocimiento científico hidrogeológico reflejadas en el informe "La trama del agua", publicado por el hidrogeólogo Luis Francisco Turrión a través de la ONG.

El informe, en gran resumen, explicaba que en la cuenca del Segura no se ha explotado lo suficiente las aguas subterráneas, y se titulaba que Murcia podía desconectarse de cualquier ayuda hídrica externa si aplicaba las herramientas suficientes en la explotación subterránea.

"En ningún caso es técnicamente razonable suponer que pueda existir en la demarcación hidrográfica del Segura una nueva fuente no conocida de recursos abundantes y aprovechables procedentes de estos niveles", explica como uno de sus argumentos principales este grupo de expertos. Además, añaden que las aguas subterráneas de la cuenca "son aguas en general no renovables o con muy baja tasa de renovación, a muy grandes profundidades y con condiciones de calidad deficientes por su elevada salinidad". En definitiva, que el agua subterránea se agotaría rápidamente dada su poca capacidad de renovación y que los niveles de calidad del agua no son lo suficientemente óptimos para convertirla en una fuente de recursos principal.

El informe Greenpeace baraja también la posibilidad de crear un flujo subterráneo que conectara la cabecera de la cuenca y el mar. El informe también descarta esta opción, porque la causa principal de la existencia de 200 acuíferos es "la intensa compartimentación tectónica que se da en la demarcación del Segura limitados en general por barreras impermeables laterales que impiden que sus aguas no solamente no accedan subterráneamente al mar, sino que incluso lo hagan en muchos casos a los existentes en sus proximidades".

"Un informe de parte"

Tras la misiva de la Confederación Hidrográfica del Segura, eldiario.es se ha puesto en contacto con el hidrogeólogo Luis Francisco Turrión, quien ha calificado la carta como "poco explicativa y un mero informe de parte de la CHS", alegando que no contiene datos concretos y que simplemente es una herramienta para defender las actuaciones de la CHS en los últimos.

Turrión asegura que "respeta" la opinión de los hidrogeólogos e ingenieros que han firmado la misiva, pero que también hay otros expertos de prestigio que "no la han firmado", añadiendo que la mayoría de los firmantes "han tenido algún tipo de colaboración comercial con la CHS anteriormente".

Entrando en los detalles, Turrión asegura que el informe no es algo que se hayan sacado de la manga él o Greenpeace, y que su trabajo quiere constatar los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que hablan de la posibilidad de un trasvase hidrogeológico en la cuenca del Segura para desconectarse de trasvases superiores.

Además, el hidrogeólogo insiste en el recurso que actualmente existe en el Tribunal Supremo al Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, con hasta 30 alegaciones, que pretende explicar "errores de cálculo en materia de agua subterránea", y donde se constata que no existe "déficit hídrico". Además, el recurso ante el TS pide la nulidad de hasta 9 puntos del Plan hidrológico de la cuenca del Segura.

De esta manera, Luis Francisco Turrión ha invitado a los expertos de la CHS a un "debate público" y a que compartan su postura con datos "más específicos y relevantes", y ha añadido que él también pensaba lo mismo hace 15 años pero que tras su trabajo en la cuenca con la batería de pozos de sequía pudo observar cómo el agua subterránea "era de calidad y aprovechable".