Cóctel de soul, funk y blues en el Almacén de Little Bobby

El Almacén de Little Boby de Santancer acogerá los días 16, 17 y 19 de noviembre la cuarta edición de 'Nights with Soul', un impresionante y enérgico cóctel de soul, funk, swing, rock y rhythm and blues de la mano de tres bandas internacionales de primer nivel: Osaka Monaurail (Tokyo), Sugar Daddy & The Cereal Killers (Milán) y Shanna Waterstown (Florida). Las entradas van desde los 12 hasta los 20 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en SOF (Calle Cubo 1, Santander) o en la web de Liberbank.

Los reyes del soul asiático, Osaka Monaurail, harán un alto en Santander dentro de su tour internacional con el que están conmemorando sus veinticinco años sobre los escenarios. El combo japonés es una de las big bands más importantes del mundo y sus giras se saldan con llenos absolutos. Lo suyo es el funk-soul salvaje e infeccioso a lo James Brown, como se podrá comprobar el jueves día 16 a partir de las 21.00 horas.

Liderados por el carismático Ryo Nakata -"versión nipona del padrino del soul"- y perfectamente uniformados con trajes retro, protagonizan divertidas coreografías a ritmo de funk contagioso, con la elegancia y el punto exótico necesarios para convertir cada uno de sus conciertos en una experiencia irrepetible y cien por cien bailable. "Sus directos son de gran intensidad, contundentes y enérgicos, con una cuidada puesta en escena que evoca el ambiente de los clubes de la época dorada del funk", destaca la promotora del evento Los Huesos de Portobello.

Al día siguiente, el viernes 17, a las 21.00 horas subirá al escenario del Little Bobby Sugar Daddy & The Cereal Killers, "una locomotora de rhythm & blues, swing y boogie woogie con una energía descomunal". "Ver a esta big band en directo es como subirse a una máquina del tiempo y dejarse llevar a la Norteamérica de los años 40: elegancia sobre el escenario y gotas de sudor en la pista de baile", señalan los organizadores.

Nacida en 2009 en Milán, Sugar Daddy & The Cereal Killers ha ido creciendo hasta convertirse en una verdadera big band de rhythm and blues, swing y boogie woogie con una potente sección de vientos compacta y dinámica que conforman los saxofonistas Luigi Napolitano y Roberto Dibitonto y el trompetista Cosimo Pignataro. Junto a ellos, el elegante y virtuoso pianista John Bramley.

La norteamericana Shanna Waterstown será la encargada de cerrar el ciclo de las 'Nights with Soul'. Su voz cálida, sensual, poderosa y auténtica sonará en el local de la capital cántabra el domingo 18 a partir de las 20.30 horas. Tras el éxito de Inside My Blues recala ahora en El Almacén de Little Bobby arropada por su banda para presentar su nuevo álbum A Real Woman (Pepper Cake, 2017), trece cortes cargados de gospel, jazz y blues.

Aparte de girar incansablemente por Estados Unidos, Shanna Waterstown ha llevado su directo por media Europa (Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, Austria, Polonia, Letonia...) incluyendo algunos de los festivales más importantes del viejo contienente como el Festival de Blues Baden, el Festival de Blues de Basilea o el Festival de Jazz Ascona. Se ha consolidado como una de las vocalistas de blues más destacadas de la escena europea, compartiendo escenario con leyendas como James Brown, Buddy Guy, Maceo Parker, Matt Bianco, Lousiana Red o Mud Morganfield.