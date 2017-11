Aguado cree que las bolsas de Ignacio González "tenían algo más que toallas"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho hoy que tendrá que ser el juez quien decida si Ignacio González es culpable, aunque cree que el dinero hallado en Colombia demuestra que las bolsas que el expresidente madrileño llevó a ese país "tenían algo más que toallas".

La Audiencia Nacional, en colaboración con la Justicia panameña y colombiana, ha incautado 5,4 millones de dólares en metálico (unos 4,6 millones de euros) y diferentes inmuebles al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Según la Cadena SER, que adelanta esa operación y que fuentes de la investigación han confirmado a Efe, se trata del patrimonio que el expresidente madrileño habría reunido por sus actividades delictivas relacionadas con el Canal de Isabel II, empresa pública que presidió, en el marco de la denominada 'Operación Lezo'.

En declaraciones a la Agencia Efe, el portavoz de Ciudadanos considera que este hallazgo demuestra que las bolsas que portaba Ignacio González en un viaje a Colombia en 2008 "seguramente tenían algo más que toallas".

Esto contradice en su opinión la declaración del exasesor de González y exmiembro del consejo de administración de Canal Extensia Javier Soler, que en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea del pasado 20 de octubre aseguró que en estas bolsas no había dinero, sino "una toalla, una gorrita, una botellita de agua y una crema".

Con todo, Aguado ha dicho que "hay que esperar a que la Justicia decida, a que haya juicio y el juez decida si es culpable o no".

"Los políticos tenemos que mantenernos al margen de la Justicia, dejar a la Justicia actuar, que haya un juicio justo y, si hay pena, que sea el juez el que la aplique, no la sociedad, no los medios, no los políticos", ha añadido.

Al respecto, ha comentado que los políticos tienen que encargarse mas bien de "limpiar las instituciones de corrupción" y "cambiar las leyes para que no vuelva a suceder lo que ha pasado y conseguir que los ciudadanos, los madrileños en este caso, vuelvan a confiar en sus políticos".

Por otro lado, ha señalado que su grupo no descarta pedir la comparecencia de González para hablar del Canal de Isabel II en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea, donde ya acudió para informar sobre el supuesto espionaje a políticos del PP.

"Si hiciera falta, le volveríamos a llamar, pero el objetivo tiene que ser entender qué ha pasado en el Canal", ha apuntado.

Por ello, ha adelantado que seguirán pidiendo explicaciones a directivos del Canal y "si hace falta" llamarán a la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, que fue consejera del ente público.