Bonig garantiza que la dirección del PPCV actuará "sin favoritismos" con los candidatos a los congresos provinciales

Bonig, en una entrevista a los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, se ha referido así ante la posibilidad de que para el congreso del PP de Valencia se presenten el actual presidente, Vicente Betoret, y la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. En el caso de Castellón, ha destacado que el actual presidente, Javier Moliner, que ha anunciado que no opta a la reelección, ha dejado un "partido unido" y "no habrá ningún problema para continuar".

No obstante, ha apuntado que el congreso provincial de Valencia aún no se ha convocado, mientras que el de Castellón será el 3 de junio en Peñíscola y el de Alicante el 24 de mayo en Torrevieja. "Cuando se convoque el congreso de Valencia podrán presentarse de forma oficial las candidaturas y la dirección regional no tiene nada que decir", ha asegurado.

Al respecto, ha considerado que hay que ser "coherente" porque si la dirección puso "mucho énfasis" en el pasado congreso regional en "abrir el partido para que los militantes y todo el que quiera que tenga un proyecto dé un paso al frente, pues hay que dejar participar a la gente sin favoritismos".

"La gente que considere que tiene un proyecto que se presente siempre con una premisa fundamental: al final es la unidad del partido y la lealtad no con las personas sino con un proyecto, unos principios y unos valores", ha señalado. "Yo no pido lealtad, sino mucho trabajo y honradez", ha apostillado.

AGRADECIMIENTOS A MOLINER

Por otra parte, ha explicado que Javier Moliner ha decidido no volver a presentarse por "una cuestión personal", a pesar de que ha reconocido que intentó que continuara. "Pero él cree en la regeneración", ha comentado.

Bonig le agradecido "la transición ejemplar y modélica" que llevó a cabo en el PP de la provincia de Castellón a pesar de que "no fue fácil". Sin embargo, ha destacado que ha dejado un partido unido y ha asegurado no habrá ningún problema para continuar.