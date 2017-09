Borrell pide negociación y diálogo: "Las declaraciones unilaterales de independencia no van a ninguna parte"

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha asistido a un acto convocado por la precandidata a la Secretaría General del PSOE-Aragón, Carmen Dueso, Borrell ha explicado que en los últimos días ha estado en Londres y Bruselas presentado el libro 'Escucha Cataluña, escucha España' y "hay mucha preocupación en Europa" por este proceso.

"Las autoridades europeas y nacionales con las que he podido hablar están preocupadas porque esto es una crisis institucional que no solo afecta a España" sino que también "puede ser una crisis europea porque sería la primera vez después del fin de la Segunda Guerra Mundial que se cambian las fronteras en Europa de una manera no acorde a derecho y eso que no va a ocurrir, obviamente, pero la tensión que se está generando preocupa".

En Europa "hay muchos países que tienen problemas parecidos, pero en ningún país europeo se ha producido la situación de que un gobierno regional haya decidido saltarse a la torera toda la legislación española y catalana, eso no ha ocurrido hasta ahora en ninguna parte y con eso no se va a ninguna parte", ha dicho tajante, al observar que "eso es lo que habría que explicarles una y otra vez a los ciudadanos de Cataluña".

"Sin duda hay mucho que discutir, que hablar, pero las declaraciones unilaterales de independencia al margen de la Constitución de un país democrático como es España no van a ninguna parte y ningún país va a reconocer una cosa así", ha recalcado.

El exministro socialista ha estimado que "de aquí al 1 de octubre no hay tiempo para soluciones milagrosas, solo exigir el cumplimiento de la ley, que no es poco, y después como la historia no se va a acabar el día 2 habrá que hacer lo que no se ha hecho antes que es iniciar un proceso de negociación y diálogo".

En su opinión, "Rajoy hasta ahora no ha querido o no ha sabido" iniciar ese diálogo "y seguramente tampoco ha tenido muchos interlocutores por la otra parte", si bien la situación actual "no conduce a ninguna parte más que al conflicto y esperemos que no se agrave y degenere en violencia", ha deseado, para insistir en que se debe buscar una solución "de la única manera posible, que es sentándose a hablar". "En España tenemos que hacer un esfuerzo enorme de respeto y comprensión mutuos", ha manifestado Borrell.