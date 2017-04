Caballero pregunta a Pedro Sánchez por qué el PSOE cayó "a 85 diputados siendo él candidato"

Así se ha pronunciado este martes en Vigo, en respuesta a las declaraciones de Pedro Sánchez acerca de que el 21 de mayo el PSOE se juega volver a ser la primera fuerza o convertirse en la tercera con la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que se refirió como "la candidatura de la Gestora".

"Creo que en las primarias es bueno que todo el mundo sea respetuoso con todo el mundo, porque yo podría decir también que Pedro Sánchez nos hizo caer a 85 diputados, y que el haber caído a 85 diputados inhabilita a alguien para seguir siendo secretario general del PSOE", ha apuntado Caballero, que ha rechazado esta posibilidad porque quiere "ser respetuoso".

A renglón seguido, el regidor ha reconocido a Pedro Sánchez "su derecho a presentarse a primarias", si bien ha añadido "que era bueno que hablara de por qué --el partido cayó-- a 85 diputados siendo él candidato".

GESTORA GALLEGA

Asimismo, acerca de la intención de la gestora del PSdeG de afrontar el proceso de primarias en Galicia en los próximos meses, Caballero ha asegurado que "es la primera noticia" que tiene. "Ni siquiera sé muy bien si hay gestora en Galicia, no sigo eso en absoluto, porque yo sé que expiró su mandato, no sé si se lo renovaron o no", ha apostillado.

El pasado 9 de marzo concluyó el mandato de la actual gestora y el pasado 4 de abril, su presidenta, Pilar Cancela, interpretó que está "en funciones" e indicó que pediría a Ferraz que lo aclarase, si bien hasta el momento no ha obtenido respuesta.