La Casa Real ejecutó el año pasado el 88% del presupuesto anual al gastar menos en viajes, protocolo y representación

Así figura en el informe de la Intervención de la Casa del Rey a partir de la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016, información publicada en la página web de Zarzuela. El año pasado, de los 7,77 millones de euros previstos de gasto, se liquidaron 6,87 millones, por lo que quedaron 900.050,77 euros de presupuesto disponible.

El dato indica que se ejecutó el 88,42 por ciento del total, casi diez puntos por debajo de los últimos ejercicios, en los que la ejecución oscilaba entre el 97 y el 99 por ciento. El informe de Intervención señala que se cumplió con la legalidad vigente y los procedimientos aplicables.

El menor gasto se registró fundamentalmente en el capítulo de bienes y servicios, que se ejecutó al 79,79 por ciento. Una parte se explica porque 2016 fue un año con el gobierno en funciones, por lo que la actividad protocolaria fue menor y se realizaron menos viajes, han explicado a Europa Press fuentes de Zarzuela.

Entre otros aspectos, se gastó el 82 por ciento del dinero previsto para atenciones protocolarias y representativas, 535.085 euros, y se quedaron disponibles otros 114.914 euros. Además, de los 80.000 euros presupuestados para los viajes, se liquidaron sólamente 26.951 euros, un 33,69 por ciento.

También se redujo el desembolso en material de oficina, prensa, suministros y telecomunicaciones: se ejecutó el 80 por ciento previsto y se quedaron sin gastar 391.681 euros.

Al margen del gasto corriente, en el informe se señala que no se utilizó el año pasado el fondo de contingencia, dotado con 155.500 euros que no fueron utilizados; se trata de una partida con la que se afrontan situaciones no previstas que pueden presentarse a lo largo del año. "En este ejercicio no se han producido este tipo de necesidades", dice la Intervención.

Por otro lado, las inversiones se ejecutaron al 78,87 por ciento por "las economías generadas" en los procedimientos de contratación, según el citado informe. Se gastaron 153.805 euros de los 195.000 dotados en el presupuesto.

EL GASTO EN PERSONAL, 3,7 MILLONES

El otro gran bloque del gasto anual lo compone el capítulo del personal. En 2016, se ejecutó el 97 por ciento del total previsto, 3,72 millones de euros, con los que se pagaron los sueldos del personal de alta dirección, de dirección y del personal laboral, que crecieron el 1 por ciento el año pasado, así como los incentivos por rendimiento y las cuotas, prestaciones y gastos sociales.

En este último apartado social se ejecutó el 76,45 por ciento, al dejarse sin gastar 83.892 euros. La ejecución del resto de partidas de personal superó el 96 por ciento.

En la documentación publicada por la Casa Real se recogen las retribuciones de once personas de alta dirección y dirección. El sueldo más alto correspondió en 2016 al Jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, seguido por el secretario general, Domingo Martínez (135.620 euros), y por el jefe de la Secretaría del Rey Juan Carlos y consejero diplomático, Alfonso Sanz (132.800 euros).

En el otro lado se encuentran las nóminas de la interventora, Beatriz Rodríguez, que ingresó 98.616,65 euros; el director de Comunicación, Jordi Gutiérrez, con una nómina de 98.683 euros, y el jefe de la Unidad de Protocolo, 98.671 euros.