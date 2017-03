Pablo Casado: "Si la oposición tuviera el mismo cuidado con asuntos de Estado que con los perros, nos iría mucho mejor"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que "si la oposición tuviera el mismo cuidado con asuntos de Estado que con los de los perros, le iría mucho mejor a los perros y a los españoles". Y ha calificado de "irresponsable" a la oposición por oponerse al Real Decreto Ley sobre la estiba.

En una entrevista concedida a 'Los Desayunos de TVE', Casado ha querido comparar la situación de la estiba con la aprobación este jueves en el Pleno del Congreso del Convenio Europeo de Protección Animal, que prohíbe cortar el rabo a los perros. Sobre su oposición al Real Decreto Ley para la regulación de la estiba, ha asegurado que supondrá "una multa que vamos a pagar todos". "Porque alguien está jugando a ver quién gana el pulso en el hemiciclo", ha lamentado.

Pese a ello, el vicesecretario de Comunicación del PP ha terminado por restarle importancia a esta derrota del Gobierno: "A la política hay que llegar llorado, y si no estamos de acuerdo en que se puede participar de una votación que vas a perder, es que no tienes claro lo que quieres para tu país".

Por otro lado, Casado ha pedido al PSOE que, pese a sus procesos internos, no se olvide de su "responsabilidad de Estado". Y ha deseado que su talla política "sea mayor". "Queremos una legislatura que dure, pero la estabilidad depende de todos. La estabilidad no depende solo del PP", ha dicho.

Preguntado sobre la posible vuelta de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, Casado ha dicho que no sería "buena señal" si el ex líder socialista sigue la línea del 'no es no'.