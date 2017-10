La situación en Cataluña ha rebajado su PIB el 4 por ciento, según Sociedad Civil Catalana

El coste económico del proceso independentista ha hecho perder a Cataluña el 4 % del PIB, según un estudio de Sociedad Civil Catalana (SCC), que también ha fijado el Índice de Riesgo Catalán en 212,5 puntos sobre 100, lo que lo convierte en "un máximo histórico" desde 2004.

En rueda de prensa, el fundador y vocal de la junta directiva de SCC, Ferrán Brunet, ha subrayado la pérdida de competitividad de Cataluña entre las regiones europeas que la sitúa en el puesto 153 de un ránking de 273 frente al puesto 83 que ocupa Madrid, su mayor competidora.

Brunet también ha puesto el acento en la fuga de depósitos bancarios y el traslado masivo de domicilio de empresas fuera de Cataluña.

Para el responsable económico de SCC, la fuga de empresas es "inaudita y extraordinaria" pero también "difícilmente reversible" con la consecuente repercusión sobre el empleo.

Brunet ha insistido en que a día de hoy el perjuicio económico "tanto de la economía catalana como la española está en máximos históricos", y ha hecho hincapié en que es muy difícil que a medio plazo esas empresas vuelvan a establecerse en Cataluña.

El responsable de economía de SCC también se ha referido al artículo 155 que, en su opinión, ya se ha empezado a aplicar con los requerimientos.

A juicio de Brunet, la aplicación del 155 supondrá un "cambio de calidad" pero los catalanes tienen necesidad de "visibilizar" que "la broma se ha acabado".

"Lo que no puede ser es una guerrilla jurídica entre un Gobierno regional y un Ejecutivo central. Esto no es política, es algo muy grave" ha dicho.

Además, Brunet ha dicho que la "marca Cataluña y la marca Barcelona" se está "degradando" y eso es "algo inaudito".

El fundador de SCC ha insistido en que lo que hay sobre la mesa es "un coste temporal" que espera "no sea permanente".

"A mí me duele muchísimo reconocer que hay muchas empresas que no van a volver a no ser que Cataluña sea un lugar inmaculado donde impere el Estado de derecho" ha dicho.

Brunet ha admitido que esto es una "bola de nieve" que hay que revertir y ha insistido en "recauchutar el Estado de derecho español y dejar a un lado la guerrilla".

El responsable económico ha admitido que todo esto es muy "destructurante" y, al final, "hay sitios más tranquilos donde vivir pese a la calidad que tiene Barcelona y Cataluña".

Brunet también se ha referido a un estudio, ya presentado en Barcelona, sobre la aportación del resto de España a la economía catalana que se cifra en 54.494 millones de euros al año.

Asimismo, los empleos catalanes generados por el resto de España se elevan a 973.635, el 27 % del empleo existente en Cataluña.

Con esto, Brunet ha querido desterrar el "mantra" de "España nos roba" y ha asegurado que ocurre todo lo contrario: "España nos enriquece".

Y por ello, ha afirmado que el perjuicio más grave para Cataluña no sería salir de la UE sino "romper con el mercado del resto de España".